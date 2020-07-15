НБУ призывает нардепов проголосовать против законопроекта Дубинского

Национальный банк Украины (НБУ) призвал народных депутатов проголосовать против законопроекта №3640 о продлении моратория на взыскание имущества по валютным кредитам, которое сегодня, 15 июля, поддержал парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Как сообщает пресс-служба регулятора, этот законопроект разрушает основную роль Национального банка — роль кредитора последней инстанции для других коммерческих банков.

"Фактически, Национальный банк хотят лишить гарантии на возврат выданных кредитов рефинансирования, а банки возможностей на поддержку со стороны регулятора", — отмечают в Нацбанке.

По информации НБУ, продление моратория до 2022 года, предусмотренное законопроектом нардепа фракции "Слуги народа" Александром Дубинским, запретит банкам урегулировать проблемные долги валютных заемщиков, в частности, 44 тысячи договоров на общую сумму 29 млрд грн.

"Банки не будут заинтересованы выдавать новые ипотечные кредиты. Сегодня в своем обращении банковские и бизнес-ассоциации указали, что продление моратория сделает невозможным запуск доступной ипотеки для населения под 10% годовых", — говорится в сообщении.

В Нацбанке подчеркнули, что отсутствие гарантии возврата кредитов рефинансирования — это не только убытки НБУ.

"Это и убытки государства, то есть налогоплательщиков, то есть нас с вами. Ведь Национальный банк перечисляет свою прибыль (при наличии) в государственный бюджет. Например, в этом году было перечислено 42,7 млрд грн. И на эту сумму непосредственно влияет на возможность НБУ взыскивать залоги, а затем получать средства от их реализации. Избавьте НБУ такой возможности — и сумма станет меньше. Покрывать этот популизм налогоплательщики из собственного кармана", — отмечают в Нацбанке.

Напомним, закон о введении моратория на отчуждение имущества, предоставленного в качестве обеспечения по валютным кредитам, Рада приняла 28 декабря 2014 года.