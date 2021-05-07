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Банки 1 час назад

Объем ипотечного кредитования в Украине возрос в два раза — НБУ

По сравнению с первым кварталом прошлого года, новое ипотечное кредитование выросло на 51% по количеству договоров и более чем в два раза в денежном выражении

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

В марте 2021 года украинские банки выдали 750 кредитов на общую сумму 577,4 млн грн. По объемам выдачи кредитов выросли на 26% в противовес февраля 2021 года и почти в 2,5 раза, если сравнивать с мартом 2020 года.

Как сообщает пресс-служба регулятора, количество новых сделок за месяц выросло на 22%, за год — на 83%.

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По информации НБУ, всего в I квартале банки выдали 1 811 ипотечных кредитов на общую сумму почти 1,4 млрд грн.

По сравнению с первым кварталом прошлого года, новое ипотечное кредитование выросло на 51% по количеству договоров и более чем в два раза в денежном выражении.

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В пресс-службе регулятора отмечают, что рост ипотечного кредитования происходит, в основном, благодаря кредитам на покупку жилья на вторичном рынке недвижимости.

Так, если сравнить с февралем 2021 года, в марте объемы выдачи кредитов на покупку жилья на вторичном рынке выросли на 28% или на 109,2 млн грн, на первичном рынке — на 15% или на 10,30 млн грн.

Доля заключенных ипотечных договоров на покупку жилья на вторичном рынке в марте составила 87% по объему от всех выданных кредитов. Средний размер кредита на покупку жилья продолжает расти. Если в феврале он составил около 742 тысяч грн, то в марте — 770 тысяч грн.

В то же время, средний размер нового ипотечного кредита на покупку первичной недвижимости в отчетном месяце составил 837 тысяч грн, вторичной — 760 тысяч грн.

Опросы банков свидетельствуют, что рынок ипотечного кредитования очень концентрированный. Более 90% новых сделок (на сумму более 506 млн грн) заключили пять банков.

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В отчетном периоде средняя эффективная ставка ипотечного кредита почти не изменилась: на вторичном рынке она составляла 14% (в феврале — 13,9%), на первичном — 17,4% (в феврале — 17,1%).

Напомним, в сентябре 2020 года Рада продлила мораторий на взыскание имущества по валютной ипотеке, хотя НБУ призывал депутатов не принимать этого решения.

Источник фото: Depositphotos.

 

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