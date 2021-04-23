В Украине вступил в силу закон о реструктуризации валютных кредитов граждан

В Украине в пятницу, 23 апреля, вступил в силу закон о реструктуризации валютных кредитов населения: такие займы переведут в гривню.

Соответствующий документ 22 апреля был опубликован в издании "Голос Украины".

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Таким образом, он вступил в силу на следующий день после обнародования.

Теперь будет проведена реструктуризация всех валютных потребительских кредитов, по которым денежные обязательства полностью не погашены. В частности, они будут конвертированы в гривню по официальному курсу, установленному Национальным банком Украины на день реструктуризации.

При этом заемщики, которые не имели просроченной задолженности по состоянию на 1 января 2014 года или погасили ее ко дню реструктуризации, имеют право воспользоваться условиями реструктуризации по закону.

Как известно, потребительское, в частности ипотечное, кредитование в иностранной валюте запрещено в Украине с 2011 года. Тем не менее, часть заемщиков имеют кредиты в иностранной валюте, которые были выданы еще в 2006-2007 годах.

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Ранее этот закон подписал президент Владимир Зеленский.

В свою очередь НБУ и банки раскритиковали идею такой принудительной реструктуризации валютных кредитов, а представители украинского бизнеса обратилась к президенту Украины с просьбой отклонить законопроект.

Напомним, Верховная Рада окончательно одобрила соответствующий проект закона 13 апреля 2021 года.

Как сообщалось, в начале октября 2020 года в Украине продлевали мораторий на взыскание по валютной ипотеке. Он действует в стране с 2014 года.