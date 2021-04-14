Верховная Рада утвердила законы о реструктуризации валютных кредитов и защите заемщиков

13 апреля Верховная Рада Украины приняла законы (№4475, 4398 и 4399) о защите валютных заемщиков, которые имеют многолетние долги по кредитам в иностранной валюте, предполагающие относительно мягкую схему их реструктуризации и налоговые льготы для банков, передает Интерфакс-Украина.

"Принятие этих законопроектов позволит решить проблему, которой уже более 10 лет, и защитить заемщиков, получивших кредиты на приобретение жилья в инвалюте и пострадавших от валютных колебаний, от злоупотреблений со стороны кредитодателей", — заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По его словам, принятые законопроекты будут способствовать восстановлению платежеспособности заемщиков и станут шансом для их освобождения из долговой ямы.

Так, закон №4475 предусматривает продление на пять месяцев действия моратория, запрещающего банкам взыскивать имущество граждан Украины, предоставленное в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте.

Кроме этого, вводится реструктуризация таких кредитов с пересчетом всех денежных обязательств в гривневом эквиваленте и списанием неустойки.

Ранее НБУ и банки раскритиковали идею такой принудительной реструктуризации валютных кредитов, а представители украинского бизнеса обратилась к президенту Украины с просьбой отклонить законопроект.

Закон №4398 обязывает Фонд гарантирования вкладов физических лиц не позднее, чем за 30 дней до публикации объявления об открытых торгах, предложить заемщику погасить задолженность на сумму не менее оценочной стоимости актива.

Закон также исключает из состава ликвидационной массы жилье, которое является единственным местом проживания семьи должника, если оно не превышает 60 квадратных метров, или 13,65 квадратных метров на каждого члена семьи должника для квартиры или 120 квадратов для жилого дома.

Согласно закону, должник, проживающий в таком жилье, в случае недостаточности его доходов для выполнения условий реструктуризации по решению хозяйственного суда может выплачивать минимальную сумму ежемесячного выполнения плана реструктуризации.

Наконец, закон №4399 разрешает банкам, проводящим реструктуризацию кредитов физлиц в иностранной валюте, обеспеченных ипотекой, не корректировать финансовый результат до налогообложения (прибыль или убыток) на сумму свертывания резервов с валовой балансовой суммой по таким действующим кредитам и на сумму частичного прощения кредита, подлежащего реструктуризации.

Напомним, закон о введении моратория на отчуждение имущества, предоставленного в качестве обеспечения по валютным кредитам, Рада приняла 28 декабря 2014 года.

В то же время, принятый в 2018 году, Кодекс по процедурам банкротства устанавливал срок моратория до 21 октября 2020 года.

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Согласно закону, жилье не может быть отчуждено у гражданина, если это единственное место проживания, если общая площадь жилья составляет не более 140 квадратных метров для квартиры и 240 квадратных метров для дома.

Ранее Национальный банк Украины призвал народных депутатов проголосовать против законопроекта №3640 о продлении моратория на взыскание имущества по валютным кредитам, который 15 июля поддержал парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

В НБУ считают, что продление моратория до 2022 года, предусмотренное законопроектом нардепа фракции "Слуги народа" Александром Дубинским, запретит банкам урегулировать проблемные долги валютных заемщиков, в частности, 44 тысячи договоров на общую сумму 29 млрд грн.

В августе 2020 года Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на закон №3640, в результате чего, он был отправлен в парламент на доработку.