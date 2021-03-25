НБУ выступил против нерыночной реструктуризации валютной ипотеки

В НБУ заявили, что реструктуризация кредитов в иностранной валюте должна происходить на рыночных условиях. Так, в ведомстве считают, что реструктуризация долга валютных заемщиков должна происходить на рыночных, приемлемых и для банков, и для заемщиков, сбалансированных условиях.

Об этом сообщили в НБУ.

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Данная позиция Национального банка связана с тем, что Верховная Рада на прошлой неделе приняла за основу законопроект № 4475, которым предусмотрено проведение реструктуризации кредитов в иностранной валюте в обязательном порядке. В НБУ считают о нецелесообразности проведения обязательной (принудительной) реструктуризации кредитов в иностранной валюте.

В НБУ добавили, что механизм для проведения такой реструктуризации уже существует. Также механизм реструктуризации долга физического лица, возникший по кредиту в иностранной валюте, который обеспечен ипотекой на квартиру или жилого дома, является единственным местом проживания семьи должника, определенный Кодексом из процедур банкротства, который введен в действие в октябре 2019 года. Так, в течении пяти лет со дня введения в действие Кодекса — до 21 октября 2024 — ипотечные кредиты в иностранной валюте могут быть реструктуризированы по процедуре неплатежеспособности физического лица согласно плану реструктуризации или по соглашению на законодательных условиях.

"В ходе реструктуризации арбитром между должником и кредитором является суд, который может оценить обстоятельства дела и положение заемщика. Такой подход дает возможность осуществить реструктуризацию задолженности на справедливых и сбалансированных условиях ", — заявили в НБУ.

При этом банки разработали и предлагают валютным заемщикам собственные программы добровольной реструктуризации валютной задолженности. До 21 апреля 2021 действует мораторий на взыскание имущества по валютным кредитам, который был введен в 2014 году для защиты валютных заемщиков, когда из-за кризиса и резкой девальвации они не могли платить по кредитам. Тогда банкам было запрещено брать взыскание на имущество граждан, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте.

В НБУ считают, что продление действия моратория на три года, которое предусмотрено законопроектом № 4475, снова законсервирует, а не решит проблему валютных кредитов и нивелирует эффективность государственных программ по стимулированию развития ипотеки.

Национальный банк Украины поддержал предложенные в Налоговый кодекс изменения для освобождения от налогообложения прощенных сумм долга и других доходов, возникающих вследствии реструктуризации кредитов в иностранной валюте. Эти нормы предусмотрены законопроектом № 4399, который Верховная Рада также приняла за основу на прошлой неделе.

Напомним, что украинские банки выдали первые 20 кредитов на ипотеку.

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