Недвижимость 1 час назад

"Интергал-Буд" расширил перечень ЖК — участников госпрограммы "Доступная ипотека 7%"

Теперь приобрести квартиру по условиям доступной ипотеки можно в девяти жилых комплексах компании "Интергал-Буд"

"Интергал-Буд" расширил перечень ЖК — участников госпрограммы "Доступная ипотека 7%" "Интергал-Буд" расширил перечень ЖК — участников госпрограммы "Доступная ипотека 7%"
Партнерский материал

Государственная программа "Доступная ипотека 7%" набирает обороты. Все больше украинцев интересуются условиями приобретения недвижимости по программе.

Поэтому компания "Интергал-Буд" как застройщик с целью сделать все для того, чтобы покупатели имели больше возможностей для выбора удобного жилья для семьи, расширила перечень жилых комплексов-участников Программы целевого кредитования "Доступная ипотека 7%" от нашего партнера — Банка "ГЛОБУС". 

Подпишитесь на канал DELO.UA

Итак, приобрести квартиру по условиям доступной ипотеки теперь можно в таких жилых комплексах компании:

  • ЖК "Теремки" (г. Киев, ул. Заболотного, 15Б)
  • ЖК "Сырецкие Сады" (г. Киев, ул. Ивана Выговского, 18Г)
  • ЖК "Нивки-Парк" (г. Киев, пр-т Победы, 67)
  • ЖК "Причал 8" (г. Киев, ул. Канальная, 8)
  • ЖК "Академ-Квартал" (г. Киев, пер. Приладный, 10)
  • ЖК "Озерный гай Гатное" (Киевская обл., Киево-Святошинский район, с. Гатное)
  • ЖК "Киевский" (г. Черновцы, ул. Мизюна, 20 (1 и 2 очереди)
  • ЖК "Семицвет" (г. Львов, ул. Т. Шевченко, 60)
  • ЖК "Ривер Сити" (г. Житомир, проезд Шпаковский, 25, 27, 29)

Читайте также:
В Украине продолжают снижаться ставки по ипотечным кредитам — НБУ

Основные условия кредитования по Программе "Доступная ипотека 7%":

  • Срок кредитования — от 1 до 20 лет;
  • Валюта кредита — гривня;
  • Сумма кредита — от 100 000 до 2 000 000 грн;
  • Процентная ставка, годовых — компенсационная процентная ставка 7%;
  • Комиссия за предоставление кредита (без НДС) — 0,5% от суммы кредита;
  • Минимальный собственный взнос — не меньше 15% от стоимости недвижимости;
  • Обязательное страхование предмета ипотеки и заемщика;
  • Возможность досрочного погашения кредита.  

Больше информации по условиям приобретения жилья по Программе целевого кредитования "Доступная ипотека 7%" от банка "ГЛОБУС" можно узнать на сайте банка и в отделах продаж, обозначенных выше жилых комплексов.

Отметим также, что "Интергал-Буд" первым среди девелоперов присоединился к государственной программе "Доступная ипотека 7%".

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Чем ламинат отличается от паркета
Чем ламинат отличается от паркета
"Доступная ипотека 7%" поможет разблокировать в Украине ипотечное кредитование — Минфин
"Доступная ипотека 7%" поможет разблокировать в Украине ипотечное кредитование — Минфин
В Украине продолжают снижаться ставки по ипотечным кредитам — НБУ
В Украине продолжают снижаться ставки по ипотечным кредитам — НБУ
Загрузка...
Новое видео
Курировать, а не управлять: как в Moneyveo ввели гибридную систему управления — Алена Андронникова

Новости дня

  1. Украинцам будут продавать газ сразу на год вперед. Станет ли он при этом дешевле?

  2. Срок годности вакцины Covishield — до июня 2021 года, Украина не успеет ее использовать

  3. В Украине за день выявили рекордное число заболевших Covid-19 в 2021 году

  4. Суд арестовал 50% "ЗТ-Инвеста", покупку которых Корбаном оспаривает "Цитрус"

  5. Старейшая авиакомпания мира обанкротилась и должна примерно 230 тысячам пассажиров

Ивент
На X-Ray Marketing Conference 2021 расскажут о новых трендах креативной индустрии
На X-Ray Marketing Conference 2021 расскажут о новых трендах креативной индустрии
На мероприятии спикеры поделятся опытом трансформации коммуникации в кризис, ребрендинга и увеличения лояльности аудитории через социальные проект
Загрузка...