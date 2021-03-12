"Интергал-Буд" расширил перечень ЖК — участников госпрограммы "Доступная ипотека 7%"

Государственная программа "Доступная ипотека 7%" набирает обороты. Все больше украинцев интересуются условиями приобретения недвижимости по программе.

Поэтому компания "Интергал-Буд" как застройщик с целью сделать все для того, чтобы покупатели имели больше возможностей для выбора удобного жилья для семьи, расширила перечень жилых комплексов-участников Программы целевого кредитования "Доступная ипотека 7%" от нашего партнера — Банка "ГЛОБУС".

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Итак, приобрести квартиру по условиям доступной ипотеки теперь можно в таких жилых комплексах компании:

ЖК "Теремки" (г. Киев, ул. Заболотного, 15Б)

ЖК "Сырецкие Сады" (г. Киев, ул. Ивана Выговского, 18Г)

ЖК "Нивки-Парк" (г. Киев, пр-т Победы, 67)

ЖК "Причал 8" (г. Киев, ул. Канальная, 8)

ЖК "Академ-Квартал" (г. Киев, пер. Приладный, 10)

ЖК "Озерный гай Гатное" (Киевская обл., Киево-Святошинский район, с. Гатное)

ЖК "Киевский" (г. Черновцы, ул. Мизюна, 20 (1 и 2 очереди)

ЖК "Семицвет" (г. Львов, ул. Т. Шевченко, 60)

ЖК "Ривер Сити" (г. Житомир, проезд Шпаковский, 25, 27, 29)

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Основные условия кредитования по Программе "Доступная ипотека 7%":

Срок кредитования — от 1 до 20 лет;

Валюта кредита — гривня;

Сумма кредита — от 100 000 до 2 000 000 грн;

Процентная ставка, годовых — компенсационная процентная ставка 7%;

Комиссия за предоставление кредита (без НДС) — 0,5% от суммы кредита;

Минимальный собственный взнос — не меньше 15% от стоимости недвижимости;

Обязательное страхование предмета ипотеки и заемщика;

Возможность досрочного погашения кредита.

Больше информации по условиям приобретения жилья по Программе целевого кредитования "Доступная ипотека 7%" от банка "ГЛОБУС" можно узнать на сайте банка и в отделах продаж, обозначенных выше жилых комплексов.

Отметим также, что "Интергал-Буд" первым среди девелоперов присоединился к государственной программе "Доступная ипотека 7%".