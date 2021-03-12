"Интергал-Буд" расширил перечень ЖК — участников госпрограммы "Доступная ипотека 7%"

Государственная программа "Доступная ипотека 7%" набирает обороты. Все больше украинцев интересуются условиями приобретения недвижимости по программе.
Поэтому компания "Интергал-Буд" как застройщик с целью сделать все для того, чтобы покупатели имели больше возможностей для выбора удобного жилья для семьи, расширила перечень жилых комплексов-участников Программы целевого кредитования "Доступная ипотека 7%" от нашего партнера — Банка "ГЛОБУС".
Итак, приобрести квартиру по условиям доступной ипотеки теперь можно в таких жилых комплексах компании:
- ЖК "Теремки" (г. Киев, ул. Заболотного, 15Б)
- ЖК "Сырецкие Сады" (г. Киев, ул. Ивана Выговского, 18Г)
- ЖК "Нивки-Парк" (г. Киев, пр-т Победы, 67)
- ЖК "Причал 8" (г. Киев, ул. Канальная, 8)
- ЖК "Академ-Квартал" (г. Киев, пер. Приладный, 10)
- ЖК "Озерный гай Гатное" (Киевская обл., Киево-Святошинский район, с. Гатное)
- ЖК "Киевский" (г. Черновцы, ул. Мизюна, 20 (1 и 2 очереди)
- ЖК "Семицвет" (г. Львов, ул. Т. Шевченко, 60)
- ЖК "Ривер Сити" (г. Житомир, проезд Шпаковский, 25, 27, 29)
Основные условия кредитования по Программе "Доступная ипотека 7%":
- Срок кредитования — от 1 до 20 лет;
- Валюта кредита — гривня;
- Сумма кредита — от 100 000 до 2 000 000 грн;
- Процентная ставка, годовых — компенсационная процентная ставка 7%;
- Комиссия за предоставление кредита (без НДС) — 0,5% от суммы кредита;
- Минимальный собственный взнос — не меньше 15% от стоимости недвижимости;
- Обязательное страхование предмета ипотеки и заемщика;
- Возможность досрочного погашения кредита.
Больше информации по условиям приобретения жилья по Программе целевого кредитования "Доступная ипотека 7%" от банка "ГЛОБУС" можно узнать на сайте банка и в отделах продаж, обозначенных выше жилых комплексов.
Отметим также, что "Интергал-Буд" первым среди девелоперов присоединился к государственной программе "Доступная ипотека 7%".