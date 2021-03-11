В Украине продолжают снижаться ставки по ипотечным кредитам — НБУ

Банки Украины в январе 2021 года выдали 444 ипотечных кредита на общую сумму 326 млн грн.

По сравнению с январем 2020 года объем новой ипотеки увеличился на 85%, свидетельствуют результаты последнего опроса банков об объемах выданных ипотечных кредитов населению, проведенного НБУ.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"В январе 2021 года средневзвешенная эффективная процентная ставка по новым ипотечным кредитам несколько снизилась. По результатам последнего опроса банков об объемах выданных ипотечных кредитов населению, в отчетном периоде средняя ставка ипотечного кредита на вторичном рынке составляла 13,8% (в декабре 2020 года — 14%), на первичном — 15,9% (в декабре — 16,9%)", — говорится в сообщении.

При этом, если сравнить с декабрем 2020 года, объем выдачи новых ипотечных кредитов снизился на 37%.

"Это сезонный эффект, поскольку по сравнению с январем 2020 года объем новой ипотеки все же увеличился на 85% г/г", — пояснили в Нацбанке.

Указано, что вырос также средний размер кредита на покупку жилья. В частности, если в декабре 2020 года он составлял около 702 тысяч грн, то в январе 2021 года — 734 тысячи грн.

"На сегодня средний размер ипотечного кредита на покупку первичной недвижимости составляет 881 тысяча грн, вторичной — 708 тысяч грн. Результаты опросов показали, что вторичный рынок продолжает существенно преобладать по количеству и по объему кредитования. Доля заключенных ипотечных договоров на покупку жилья на вторичном рынке составляла около 82% по объему от всех новых выдач", — доложили в НБУ.

Кроме того, результаты опроса свидетельствуют, что рынок ипотечного кредитования очень концентрирован — более 85% новых сделок (278 млн грн) заключили 5 банков.

Что касается региональной специфики, то больше всего ипотечных кредитов выдано в Киеве — 135 договоров на 130,6 млн грн (40% от общей суммы).

После Киева больше всего ипотечных договоров заключено в Киевской области — 59 договоров на 51,6 млн грн (16% от общей суммы), в Харьковской — 53 договора на общую сумму почти 37 млн ​​грн (11% от общей суммы), во Львовской — 24 договора на 20 млн грн и Днепропетровской областях — 29 договоров на 14,7 млн грн.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль дал поручение разработать детальный план запуска ипотечных продуктов по минимальным ставкам.

Перед этим первые заемщики подписали договоры на получение ипотечных кредитов в рамках госпрограммы "Доступная ипотека 7%".

Читайте также: В Украине на треть выросли объемы ипотечного кредитования в 2020 году

Напомним, 26 февраля Фонд развития предпринимательства и 7 банков подписали договоры об участии в программе "Доступная ипотека 7%".

В Минфине планируют в рамках программы "Доступная ипотека под 7%" выдать в 2021 году 5 млрд грн кредитов для 5000 семей.

Министр финансов Сергей Марченко подписал устав "Украинской финансовой жилой компании", который будет обеспечивать работу рынка ипотечного кредитования.

Также сообщалось, что возмещение по ипотеке под 7% станет доступным с 1 марта, в то же время правительство будет работать над возможностью ипотечного кредитования под 5% в 2021 году.