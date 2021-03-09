"Доступная ипотека 7%" поможет разблокировать в Украине ипотечное кредитование — Минфин

К программе "Доступная ипотека 7%", в которой принимают участие семь уполномоченных банков, работающих через Фонд развития предпринимательства (ФРП), планируют присоединиться еще 12 банков.

Об этом в программе "Свобода слова Савика Шустера" заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

"Государство, по инициативе президента Украины, ввело программу доступной ипотеки под 7% годовых. Сейчас уже выдают первые кредиты. Программа рассчитана на широкий круг граждан, ее участники могут получить кредит под 7% — государство компенсирует банкам разницу", — рассказал Марченко".

Он отметил, что в программе участвуют как государственные, так и коммерческие банки. С перечнем банков и с условиям получения такого ипотечного кредита можно ознакомиться на официальном сайте ФРП.

"Программа "Доступная ипотека 7%" позволит разблокировать ипотечное кредитование в стране, оживить ипотечный рынок, рынок строительства жилья и в будущем даст толчок для экономического развития. По нашим расчетам, около 5 тысяч семей смогут воспользоваться Программой в 2021 году. Плановый портфель ипотечных кредитов в этом году составляет 5 млрд грн", — отметил министр.

В Минфине подчеркнули, что механизм реализации программы предполагает частичную компенсацию процентов по ипотечным кредитам со стороны государства — к максимально благоприятным для людей 7% годовых. Также предусмотрена возможность использования кредитных гарантий Фонда в качестве обеспечения для предметов ипотеки, еще не введены в эксплуатацию.

"Программа будет действовать и в дальнейшем. Сегодня мы рассматриваем трехлетний период среднесрочного бюджетного планирования и закладки средств на последующие периоды для того, чтобы программа доступной ипотеки под 7% развивалась. Те, кто возьмут кредит в 2021 — 2022 годах имеют четкую гарантию, что в рамках государственной программы "Доступная ипотека 7%" государство будет компенсировать до полного погашения кредита", — заверил глава Минфина.

В Министерстве финансов добавили, что рассматривают внедрение новых финансовых инструментов, стимулирование конкуренции среди поставщиков финансовых услуг, что будет влиять на снижение процентной ставки.

Ранее Кабинет министров упростил критерии для участников госпрограммы ипотечного кредитования под 7%.