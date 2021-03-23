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Банки 1 час назад

"Доступная ипотека 7%": украинские банки выдали первые 20 кредитов

Больше всего кредитных договоров подписал Банк Глобус: девять кредитов на сумму 6,8 млн грн

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

Украинские банки по состоянию на 22 марта выдали первые 20 кредитов в рамках программы "Доступная ипотека 7%" на общую сумму 14,72 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

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Указано, что всего в программе участвуют 8 банков. Первые кредиты были выданы 1 марта.

"Уполномоченными банками рассматриваются 90 заявок на участие в программе на общую сумму 85,59 млн грн, причем как на первичном (17,77%), так и вторичном рынках (82,23%)", — говорится в сообщении.

Как отмечается, Банк Глобус подписал 9 кредитных договоров на сумму 6,8 млн грн, Укргазбанк — 5 договоров на 3,9 млн грн, ПриватБанк — 3 договора на 2,1 млн грн. Еще по одному кредиту выдали Банк Альянс, Кредобанк и ОТП Банк.

Известно, что 26 февраля первые 7 банков в Украине подписали соглашения с Фондом развития предпринимательства в рамках программы "Доступная ипотека 7%". В частности, к программе присоединились ПриватБанк, Ощадбанк, ОТП Банк, Укргазбанк, Банк Глобус, Мегабанк и Кредобанк. Позже присоединился Банк Альянс.

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Администрирование госпрограммы осуществляет Фонд развития предпринимательства, который также занимается программой кредитования малого и среднего бизнеса "Доступные кредиты 5−7−9%".

Ранее министр финансов Сергей Марченко заявлял, что по программе "Доступная ипотека 7%" планируется выдать кредитов на 5 млрд грн для 5000 семей.

Предметом ипотеки по этой программе являются квартиры и индивидуальные жилые дома (вместе с земельным участком) на первичном и вторичном рынке, введенные в эксплуатацию с 2018 года. Нормативная площадь — 50 квадратных метров для одного гражданина или семью из двух человек и дополнительно 20 квадратных метров на каждого следующего члена семьи. Общая площадь может превышать нормативную на 20%. Избыток площади оплачивает заемщик.

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Максимальная сумма ипотеки составляет 2 млн грн, а максимальная стоимость предмета ипотеки — не более 2,5 млн грн.

По условиям программы, кредит можно получить сроком до 20 лет. Минимальный первоначальный взнос составляет 15% стоимости предмета ипотеки. Предметы ипотеки могут быть приобретены у застройщиков, которые имеют аккредитацию от уполномоченных банков.

По данным НБУ, объем ипотечного кредитования в Украине в 2020 году составил 3,8 млрд грн, что на 36% больше, чем в 2019 году.

Ранее Кабинет министров упростил критерии для участников госпрограммы ипотечного кредитования под 7%.

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