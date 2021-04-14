Финансы 1 час назад

НБУ настаивает на несправедливости принудительной конвертации валютных ипотечных кредитов

Регулятор прогнозирует сворачивание ипотечного кредитования из-за реструктуризации таких кредитов, выгодных для заемщиков

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Национальный банк Украины настаивает на своей позиции о том, что реструктуризация долга валютных заемщиков должна происходить на рыночных сбалансированных условиях, которые приемлемы и для банков, и для заемщиков.

Таким образом в НБУ отреагировали на принятие 13 апреля Верховной Радой в целом законопроекта №4475, предусматривающего принудительную конвертацию валютных ипотечных кредитов в гривневые по льготному курсу, сниженной ставке и с прощением штрафов и пени.

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В Нацбанке считают, что предусмотренные условия реструктуризации являются несбалансированными, нерыночными и создают чрезмерные преференции для одной из сторон таких отношений.

"Принудительная реструктуризация де-факто существует только для банков, что очевидно нарушает баланс интересов кредиторов и заемщиков. Это является тревожным сигналом об отношении государства к защите прав кредиторов и, соответственно, будет иметь негативное влияние на активность банков на рынке ипотеки", — считают в НБУ.

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Регулятор отмечает, что валютная ипотека уже нанесла немалый урон банкам: из-за длительного действия моратория и отсутствия мотивации у заемщиков обслуживать или реструктурировать валютную ипотеку такие кредиты стали преимущественно неработающими, поэтому банки должны были покрыть их резервами вместо того, чтобы направить средства в ликвидность и капитал для нового ипотечного кредитования.

По данным официальной статистики, на конец февраля портфель валютной ипотеки на балансах банков составлят почти 15 млрд грн, свыше 90% было выдано в долларах США (почти 500 млн долларов).

По результатам проводимого НБУ ежемесячного опроса банков о состоянии рынка ипотеки, валютных ипотечных кредитов ныне около 9 тысяч, при этом 95% валютной ипотеки по объему является неработающей.

В НБУ отмечают, что действующий Кодекс по процедурам банкротства определяет механизм, по которому валютные ипотечные кредиты могут быть реструктуризированы по процедуре банкротства физического лица согласно плану реструктуризации или по соглашению на законодательно определенных условиях.

"Механизм, предусмотренный кодексом, рассчитывает сумму нового долга, исходя из текущей рыночной стоимости жилья. За сохранностью баланса сторон в процессе реструктуризации следит суд как независимый арбитр между заемщиком и кредитором. Такой подход дает возможность осуществить реструктуризацию задолженности на справедливых и сбалансированных условиях", — считают в Нацбанке.

Регулятор при этом поддерживает принятие 13 апреля в целом законопроектов №4398 и №4399, полагая, что они повышают эффективность этого механизма.

Напомним, в сентябре 2020 года Рада продлила мораторий на взыскание имущества по валютной ипотеке, хотя НБУ призывал депутатов не принимать этого решения.

Источник фото: Depositphotos

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