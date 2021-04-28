Ипотечные и потребительские кредиты для моряков: как и где можно получить?

Работа моряка сложная и опасная. Один рейс может длиться несколько месяцев, поэтому каждый, кто уходит в море, задумывается о безопасности и финансовом благополучии своей семьи. Несмотря на то, что профессия моряка является высокооплачиваемой, денег часто не хватает. Особенно, если речь идет о покупке жилья. Поэтому ипотека морякам является актуальным вопросом для тех, кто надолго уходит в рейс.

Кредит на жилье для моряков

Согласно законодательству Украины, ипотека морякам должна выдаваться на общих основаниях, однако на практике, многие финансовые учреждения отказывают этой категории граждан. Основная причина — это длительный срок рейсов. Поскольку работники уходят в море на несколько месяцев, банки справедливо опасаются, что моряк может попросту не вернуться на родину после окончания действия контракта.

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Еще одна причина отказов — это не всегда своевременная оплата труда, так как разные условия трудового договора подразумевают некоторые задержки и переносы выплат. Соответственно, банки переживают, что оплата по жилищному кредиту не будет вноситься вовремя.

Тем не менее некоторые банки идут навстречу мореплавателям, поэтому получить ипотеку для моряков все-таки можно. Для этого нужно предоставить сотруднику банка необходимый перечень документов и ожидать решения по выдаче кредита.

Стоит отметить, что условия по таким займам могут быть строже, чем для других категорий граждан. Это может быть меньшая сумма кредита, более короткий срок предоставления ипотеки. Тем не менее это отличный способ для украинских моряков обзавестись собственным жильем на выгодных условиях.

Потребительский кредит для моряков

Кроме ипотечного кредитования, некоторые банки предлагают кредиты морякам для разных нужд. Длительные командировки иногда вынуждают брать займ, чтобы обеспечить морякам свои семьи на время отсутствия. Более того, финансовые организации, понимая специфику работы мореплавателей, предлагают специальные условия кредитования, чтобы заемщик имел возможность без труда погасить долг.

Основные преимущества кредита для моряков

срок кредитования фиксированный и составляет до 1 года;

первоначальный взнос — 0%;

зачастую отсутствует страхование заемщика, так как он уже застрахован работодателем;

погашение тела кредита начинается не сразу, а только с третьего месяца пользования кредитными средствами.

В зависимости от банка существуют и другие преимущества данной услуги, поэтому получить кредит для моряка не только возможно, но и достаточно выгодно.

Как получить кредит морякам

Процедура получения банковского займа для данной категории граждан мало чем отличается от остальных. Для подачи заявки достаточно посетить отделение банка и предоставить документы, которые потребует сотрудник. Помимо стандартного набора документов, банк потребует паспорт или удостоверение моряка.

После рассмотрения документов и удовлетворения заявки на получение кредита, моряк сможет воспользоваться денежными средствами по своему усмотрению.