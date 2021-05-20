"Карма его догонит": Зеленский намекнул, что Порошенко зарабатывал на блокаде Донбасса

Президент Владимир Зеленский уверен, что за содеянное на посту главы государства его предшественник Петр Порошенко понесет прежде всего наказание от судьбы, а не уголовную ответственность.

Как дал понять Зеленский на пресс-конференции по итогам двух лет своего президентства, Порошенко действительно пытался "договориться" о гарантиях в отношении себя, однако на это нынешний глава государства пойти не мог.

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"По Петру Порошенко: у меня нет к нему никаких сантиментов, никаких разговоров. Хотя напомню, что он очень хотел, как Виталий Владимирович [Кличко]. Но он приходил, а этот человек уже не приходит, слава богу. Я очень рад. Мне так легче жить и работать. Они все хотят со мной договариваться. Есть такое понятие в украинской политике — "нужно договариваться". Я человек, который просто не способен на это от природы. Я считаю, что им не повезло", — заявил он.

По словам Зеленского, Порошенко сделал во время пребывания на посту президента очень много плохих вещей.

"Я уже стал его приговором. Он просто не хочет осознать, что произошло. Я считаю, что он очень много сделал серьезного и очень плохого, когда был президентом. Много всего сделал. Все это догонит. Это карма. Кроме правоохранительных органов, это карма", — убежден глава государства.

В то же время Зеленский отказался раскрывать подробности того, что ему известно об этом, намекнув, что это касается, в частности, блокады Донбасса и политики в отношении Крыма.

"Мы видим только поверхностно, что было сделано — для кого, для чего. Я просто понимаю, что у них это происходило каждый день. Это ужас. Я не хочу говорить о деталях, об их шагах, операциях, об их бизнесе, о реальных и специальных блокадах, чтобы зарабатывать деньги того или иного направления, про Крым. Много всего", — заявил президент

По его словам, сам Порошенко судьбы людей ни во что не ставит, а утрата им президентской власти, а не уголовное преследование, и являются для него тем "приговором", который обещал Зеленский в ходе публичных дебатов во время избирательной кампании в 2019 году.

"Я считаю, что самое страшное, что он сам не понимает, что для него человек — это ничто. И это невозможно исправить никогда и ничем — ни опытом, ни образованием. Оно или есть, или его нет. Потому я — реальный приговор для него, когда я пошел в президенты. Вроде все", — высказался Зеленский.

Напомним при этом, что в июне 2020 года умер отец Порошенко, в августе скончался отец его жены Марины, а в ноябре — ее мать.