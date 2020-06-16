Умер отец экс-президента Порошенко

Во вторник, 16 июня, умер отец пятого президента Украины Петра Порошенко Алексей Порошенко.

Об этом сообщает пресс-служба партии "Европейская Солидарность".

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"Сегодня перестало биться сердце великого человека труда, земледельца, общественного и политического деятеля, Героя Украины, отца пятого Президента Украины Алексея Ивановича Порошенко", — говорится в сообщении.

Указано, что 11 июня ему исполнилось 84 года.

"Всю свою жизнь он посвятил служению Украине, развитию ее экономики, заботился о людях", — подчеркнули в политсиле Порошенко.

Там также выразили искренние соболезнования всем родным и близким по поводу тяжелой утраты.

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Ранее больную COVID-19 жену президента Украины Владимира Зеленского Елену госпитализировали в одну из больниц Киева.

В то же время проведенные 15 июня очередные ПЦР-тесты на COVID-19 Владимира Зеленского и детей показали отрицательный результат.