Зеленский рассказал о манипуляциях с "Энергоатомом" и тепловой энергией

ГП "НАЭК "Энергоатом" поставлена задача выйти на $500 млн прибыли по результатам текущего года и удвоить ее в следующие два года.

Об этом на пресс-конференции заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Уже три или четыре месяца, как "Энергоатом" вышел на прибыль, достаточно высокую. Им поставлена задача — они должны получить как минимум $500 млн в этом году. В следующем или еще через год они должны выйти на прибыль $1 млрд. Увидите, так и будет", − сообщил президент Украины.

При этом он рассказал, что Министерство энергетики ранее выводило на ремонт "Энергоатом" именно в то время, когда в Украине был отопительный сезон. По его словам, это делалось, чтобы увеличить тепловую генерацию.

"Это делало Министерство энергетики. Тепловая генерация. То есть не баланс между энергетикой: дешевый "Энергоатом" — тепловая — восстановительная, — а для того, чтобы работала тепловая, работали шахты и так далее. Она дороже. Таким образом, было серьезное давление и "хук" как по "Энергоатому", потому что они месяцы не работали и не было заработка, так и по государству — электроэнергия стоила дороже", — рассказал Зеленский.

Он подчеркнул, что в этом было много заинтересованных лиц и много заинтересованных групп.

"Не только украинских, кстати, в этой ситуации", — добавил президент.

Стоит отметить, что "Энергоатом" является государственным предприятием, а значительную часть тепловой генерации контролирует компания ДТЭК Рината Ахметова.

Напомним, Национальная атомная компания "Энергоатом" отчиталась о чистых убытках на сумму 4,8 млрд грн за полный 2020 год.

В 4 квартале прошлого года "Энергоатом" улучшил собственный финансовый результат, так как по итогам трех кварталов сумма чистого убытка достигла 5,3 млрд грн.