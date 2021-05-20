Зеленский пообещал повышение ренты на добычу железной руды

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах по повышению ренты на добычу железной руды.

Об этом 20 мая он сообщил в ходе пресс-конференции. По его словам, в новом законопроекте, который касается изменения налоговых и рентных ставок, есть рост ренты на добычу железной руды.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Мы не дадим зарабатывать по 200 — 300% на государственных недрах", — подчеркнул президент.

При этом Зеленский обвинил журналиста телеканал "Украина 24" в манипуляции фактами и необъективности при обсуждении темы налогов для бизнеса.

"Я считаю, что лично вы манипулируете фактами, когда вы говорите об увеличении налогов, это не для украинцев", — заявил глава государства, отвечая на вопрос о повышении налогов.

Стоит отметить, что телеканал "Украина 24" принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову, совладельцу крупнейшего в стране металлургического холдинга "Метинвест".

"Я понимаю, с какого вы канала и о чем вы говорите. Действительно, в новом законе есть увеличение налога на железную руду... Я слышал вашу программу и слышал, как вы ведете к тому, чтобы люди понимали, что будет давление на малый и средний бизнес, что будет давление на людей, что люди будут платить больше налогов. Это неправда", — подчеркнул Зеленский.

Как сообщалось ранее, законопроект №1210 предусматривает не только повысить рентную плату за добычу железной руды с 8% до 10%, но и увеличить нижний порог рентабельности железорудного сырья с 14 –25% до двойной учетной ставки НБУ — сегодня это 33%.

Также предлагается в качестве базы для налогообложения брать стоимость товарной продукции (в том числе концентрата, агломерата, окатышей) с содержанием Fe 62 — 67% вместо стоимости добытой руды с содержанием Fe16 — 30%.

Напомним, финансовый директор группы "Метинвест" Юлия Данкова сообщила, что законопроект №1210, предусматривающий увеличение рентной ставки на добычу железной руды, может привести к тому, что экспортировать руду станет невыгодно, что повлечет за собой остановку предприятий.

По ее словам, из-за принятия законопроекта, возможно, придется сокращать производство, соответственно, и рабочие места.