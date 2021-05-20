Зеленский анонсировал военный парад "на суше и на воде" в Киеве и в Одессе

Президент Владимир Зеленский анонсировал проведение 24 августа военных парадов по случаю 30-летия независимости Украины, в том числе на воде, в Киеве и в Одессе. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам двух лет президентства.

"Парад будет большой — как на суше, так и на воде. Будет и на Днепре, и в Одессе, и в Украине, в Киеве, на Майдане. Большой концерт украинских звезд на "Олимпийском" будет вечером", — сообщил глава государства.

Всего же, по его словам, праздничные мероприятия затронут три дня, в частности, он также анонсировал награждение выдающихся выходцев из Украины.

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"22-24 августа будем отмечать великих украинцев. Будет основана премия "Национальная легенда"... Это будут легенды, которые прославляют Украину как в Украине, так и за пределами ее во всем мире. Будет награждение, будет большой концерт. Параллельно с этим будут очень важные встречи с лидерами других стран", — отметил Зеленский.

Он также заявил, что 23 августа на саммите "Крымской платформы", касающегося вопросов деоккупации полуострова, будет представлено около 30 стран.

"Будет много представителей стран, будут важные документы подписаны на этой платформе. Приглашены президенты, премьер-министры, главы церквей других стран. Приглашены также спикеры, министры иностранных дел. Я думаю, что всего у нас будет где-то 30 стран представлено на днях празднования 30-летия независимой мощной европейской страны Украины", — сказал президент.

Помимо этого, в тот же день пройдет "саммит первых леди и джентльменов", который будет касаться "человеческих" вопросов.

"Так как лидеры будут со вторыми половинами, впервые будет и — он будет всегда в Украине, хочется в это верить — саммит первых леди и джентльменов. Я не буду раскрывать, но очень важны человеческие вопросы, которые обычно лидеры не поднимают. Хотя они очень важны — и человеческие, и вопросы безопасности", — подчеркнул глава государства.

Также 23 августа Зеленский анонсировал проведение большого концерта "великих украинцев, легенд оперы и балета", в том числе тех, кто приедет из других стран.

"Концерт будет в оперном театре. Лидеры стран будут присутствовать и будут смотреть классику, я считаю, украинскую гордость", — добавил глава государства.

Также, по словам Зеленского, в рамках празднования Дня независимости в Украину будет привезен оригинал "Договоров и постановлений прав и вольностей войсковых", известных как "Конституция Филиппа Орлика", и увидеть этот исторический документ смогут все желающие.

Напомним при этом, что в конце прошлой недели замминистра иностранных дел Эмине Джапарова в эфире телеканала "Дом" заявила, что данные об участии лидеров стран в "Крымской платформе" были засекречены.

"Мы решили, что не будем эту информацию делать публичной. Потому что мы уже видим циничное заявление Российской Федерации о том, что это угроза ее территориальной целостности. Сначала происходит оккупация нашей территории, а теперь нам рассказывают, что это угроза их территориальной целостности. Но у нас есть уже целый ряд подтверждений", — сказала она.