Большинство украинцев считают Бандеру и УПА героями, а Сталина негативным деятелем — опрос

Относительное большинство украинцев (46%) положительно относятся к решению власти о признании воинов Украинской повстанческой армии (УПА) борцами за независимость Украины.

Против этого — 29%, еще 9% респондентов ответили, что им безразлично, и еще 16% не определились, свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.

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По данным социсследования, деятельность идеолога УПА Степана Бандеры, как исторической фигуры, положительной для Украины считают 31% граждан, столько же считают его деятельность негативной, а еще 21% — как положительной, так и негативной.

В то же время абсолютное большинство (62%) украинцев считают деятельность Иосифа Сталина как исторического деятеля негативной для Украины. Лишь 7% респондентов заявили, что считают эту фигуру позитивной.

Известно, что опрос был проведен фондом "Демократических инициатив" и Центром Разумкова с 22 по 29 апреля 2021 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Всего опросили 2021 респондента в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки — 2,3%.

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Напомним, в декабре 2018 года Верховная Рада приняла закон "Об усилении социальной защиты участников борьбы за независимость Украины в ХХ веке", которым статус участников боевых действий предоставляется воинам УПА.

В 2019 году Кабинет министров утвердил порядок предоставления статуса участника боевых действий лицам, которые признаны борцами за независимость Украины в XX веке, в частности, воинам УПА.

Как сообщалось, неизвестные в ночь на 5 февраля 2021 года облили красной краской памятник Степану Бандере на площади Кропивницкого во Львове.