Политика 60 минут назад

Зеленский: Украина делает все, чтобы вернуть Крым

Для этого и готовится запуск Крымской платформы

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента Владимир Зеленский. Фото: Офис президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина делает все, чтобы вернуть оккупированный Россией Крым.

Именно для этого готовится запуск Крымской платформы, сообщил он в Twitter ко Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

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"77 лет назад все крымскотатарское население было депортировано из Крыма. Из-за этого они потеряли приблизительно 50% людей. 7 лет назад Крым был оккупирован Россией. Украина делает все, чтобы защитить права обиженных там и вернуть полуостров. Вот почему мы положили начало Крымской платформе", — отметил глава государства.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что международное сообщество должно признать депортацию крымских татар с полуострова в 1944 году геноцидом.

Согласно официальным данным, из Крыма депортировали 191 тысячу 44 крымских татарина после того, как целый народ обвинили в якобы сотрудничестве с немецкими оккупантами во время Второй мировой войны.

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По данным самопереписи Национального движения крымских татар, депортировано было более 423 тысяч человек. Во время этих событий и в первые годы после них погибли от 27% до 46,2% депортированных.

Сообщалось, что на данный момент Россия преследует 93 крымских татарина по политическим мотивам.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что представители высшего политического руководства Украины на протяжении уже многих лет активно занимаются бизнесом в России и аннексированном ею Крыму.

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