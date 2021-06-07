"Манипуляция сознанием людей и оценочные суждения": адвокат о проекте закона об олигархах

Проект закона о деолигархизации, появившийся в Верховной Раде 2 июня, должен стать только первым этапом в выстраивании политики противодействия чрезмерному влиянию крупных бизнесменов на социально-политическую жизнь в Украине. Во всяком случае, в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) и пропрезидентской партии "Слуга народа" уже анонсировали дальнейшую разработку новых законодательных инициатив.

Вероятно, дальнейшие наработки законодателей смогут наделить инициативу президента Владимира Зеленского относительно деолигархизации потенциальной эффективностью. Пока же представленный украинскому обществу проект закона № 5599 содержит субъективные нормы и, в случае его принятия, может быть легко обжалован не только в Конституционном суде Украины, но и в Европейском суде по правам человека, считает член Ассоциации юристов Украины Александр Ягодка.

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В частности, как отмечает адвокат, понятие "олигарх" в целом является размытым и несколько субъективным, но предложенный законопроект тоже не предлагает четких критериев для его определения. По мнению эксперта, и другие понятия, перечисленные в проекте закона — контролеры, бенефициары, связанные лица и так далее, — носят оценочный характер.

Проект закона определяет, что олигархом в Украине будет считаться бизнесмен, к которому можно применить по меньшей мере три из четырех признаков:

он играет определенную роль в политике;

имеет значительное влияние на СМИ;

является конечным бенефициаром субъекта хозяйствования, являющегося природной монополией или имеющего монопольные позиции на рынке в течение более 1 года;

имеет активы, подтвержденная стоимость которых превышает 1 млн прожиточных минимумов (сейчас это 2 млрд 227 млн грн).

Однако, как отмечает Александр Ягодка, это определение противоречит Конституции Украины: 24 статья Основного закона гласит, что граждане Украины имеют равные конституционные права и свободы и являются равными перед законом. Для них не может быть привилегий или ограничений, в частности, по признакам имущественного положения.

Второй аспект проекта закона, на который обращает внимание адвокат, — это вероятные новые полномочия президента, которые не предусмотрены Конституцией Украины. Так, согласно нормам законодательной инициативы, решение о включении человека в реестр олигархов будет принимать СНБО — орган, который формирует глава государства. Решения СНБО, в свою очередь, будут утверждаться указами президента, поэтому фактически именно он будет решать, кого относить к числу олигархов, а кого — нет, считает адвокат.

"В погоне за властью это позволит избавляться от неугодных политических оппонентов и продвигать кандидатов, выгодных власти, — говорит Ягодка. — Наделение СНБО такими дискреционными полномочиями на практике может обернуться как действиями в рамках дозволенного, так и возможным произволом без ограничений".

По мнению адвоката, не стоит также опускать вопрос с желанием власти контролировать СМИ: в частности, одной из целей законопроекта является ограничение чрезмерного влияния олигархов в политической и общественной плоскости через подконтрольные им СМИ, что может грозить национальной безопасности. Как отмечает Ягодка, все наиболее влиятельные медиаресурсы в Украине действительно принадлежат разным олигархическим группам, которые продвигают собственные интересы и постоянно делят между собой сферы влияния, манипулируя сознанием граждан.

В то же время нормы о влиянии на политику и СМИ, прописанные в проекте закона, не имеют четких критериев, а носят оценочный характер. Это означает, что такие законодательные инициативы, вероятно, могут стать манипулятивным инструментом в битве между разными олигархическими группами, считает адвокат.

"Так называемый "антиолигархический" законопроект содержит множество норм, которые с легкостью могут быть обжалованы в Европейском суде по правам человека. Вполне вероятно, что в случае принятия закон может быть в будущем отменен Конституционным судом Украины из-за нарушения норм Основного закона, — отмечает Ягодка. — Этот проект закона является несколько популистским, поскольку манипулирует сознанием большинства граждан, которые с радостью воспринимают подобные инициативы, направленные на призрачную справедливость".

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос о статусе олигархов будет вынесен на всеукраинский референдум.

Напомним, что в начале мая секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что в список олигархов в Украине могут попасть 13 человек.

По информации члена наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергея Лещенко, под планировавшиеся на тот момент критерии могут подпасть Ринат Ахметов, Петр Порошенко, Игорь Коломойский, Дмитрий Фирташ, Виктор Пинчук, Сергей Левочкин, Виктор Медведчук, Вадим Новинский и Константин Жеваго. Кроме того, в этот список, по информации Лещенко, также попадают собственник агрохолдинга UkrLandFarming Олег Бахматюк, акционер агрохолдинга "Мироновский хлебопродукт" Юрий Косюк, а также владельцы сети строительных гипермаркетов "Эпицентр" Александр и Галина Гереги.