Зеленский рассказал, какой вопрос будет первым на всеукраинском референдуме

Первый вопрос, который будет вынесен на всеукраинский референдум, станет вопрос о статусе олигархов.

Об этом сегодня, 4 июня, в своем обращении обращении после заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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"Для тех, кто попытается раскачать, убедить, переломить или договориться с депутатами украинского парламента по этому закону — у меня будет один вопрос. Этот вопрос относительно статуса олигархов, который будет вынесен на всеукраинский референдум. Этот вопрос будет первым. А для кого-то, возможно, уже последним" — заявил глава государства.

По словам Зеленского, "закон об олигархах стал главным вопросом не только заседания СНБО, но и прошедшей недели".

"Этот законопроект — только первый шаг. Это — создание фундамента для противодействия олигархическому воздействию… Этот законопроект — первое решение за все 30 лет независимости, которое демонстрирует наше отношение к олигархической системе. Он утверждает: да, в Украине есть олигархи. Да, они влияют на политику. И да — этого больше не будет", — сказал Зеленский.

Глава государства также обратился к представителям крупного бизнеса.

"Как акулы бизнеса вы должны иметь сильные ощущения. Удивительно, что вы не чувствуете, что страна изменилась и начинает новую историю. По новым правилам. Даже не так. Просто — по правилам", — отметил Зеленский.

"Вы можете их принять. Быть большим, прозрачным бизнесом при содействии государства, а не за счет государства. Бизнесом, который платит налоги, а не "откаты", который финансирует благотворительные проекты, а не "группку" чиновников, депутатов. Который умножает свой капитал не потому, что делит и отнимает у страны. Всех, кто готов работать так и только так — милости просим. А те, кто не захочет жить и работать по новым и честным правилам игры, — окажется вне игры", — заявил Зеленский.

Президент добавил, что "он не ожидал, что в Украине есть столько экспертов по деолигархизации".

"Если бы мы знали — пригласили бы их к разработке законопроекта. Но, к сожалению, все они почему-то скрывали эти свои знания все предыдущие 30 лет. И ни один из политиков, в том числе самого высокого уровня, никогда не поднимал вопрос олигархов". — сказал глава государства.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский будет ветировать законопроект №4651 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины относительно совершенствования ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления", который приняла Верховная Рада.

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Этот законопроект президент Владимир Зеленский внес в парламент 27 января. При этом данная инициатива прошла нетипичную процедуру: сначала решение об этом принял Совет национальной безопасности и обороны, а затем его ввел в действие Зеленский, рекомендовав, таким образом, самому себе внести проект закона в Раду.

Отметим, что еще 27 ноября 2020 года Зеленский предложил Раде восстановить уголовную ответственность за подачу чиновниками недостоверной информации в электронных декларациях, вернув, в том числе, в качестве максимального наказания лишение свободы до двух лет.

Однако парламент в итоге принял 4 декабря не его, а "компромиссный", как заявлял спикер Дмитрий Разумков, документ. Он был внесен рядом депутатов всего лишь за день до того и принят сразу за основу и в целом. Зеленский подписал закон лишь 23 декабря.

При этом уже 29 декабря он провел заседание СНБО, на котором была одобрена подача президентом нового законопроекта, ужесточающего нормы только что принятого.