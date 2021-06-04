Политика 20 минут назад

Зеленский рассказал, какой вопрос будет первым на всеукраинском референдуме

Этим вопросом, по словам гаранта, станет статус крупнейших украинских бизнесменов, чье состояние исчисляется миллиардами долларов

Владимир Зеленский. Фото: Facebook/Офис президента Украины Владимир Зеленский. Фото: Facebook/Офис президента Украины
Владимир Зеленский. Фото: Facebook/Офис президента Украины

Первый вопрос, который будет вынесен на всеукраинский референдум, станет вопрос о статусе олигархов.

Об этом сегодня, 4 июня, в своем обращении обращении после заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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"Для тех, кто попытается раскачать, убедить, переломить или договориться с депутатами украинского парламента по этому закону — у меня будет один вопрос. Этот вопрос относительно статуса олигархов, который будет вынесен на всеукраинский референдум. Этот вопрос будет первым. А для кого-то, возможно, уже последним" — заявил глава государства.

По словам Зеленского, "закон об олигархах стал главным вопросом не только заседания СНБО, но и прошедшей недели".

"Этот законопроект — только первый шаг. Это — создание фундамента для противодействия олигархическому воздействию… Этот законопроект — первое решение за все 30 лет независимости, которое демонстрирует наше отношение к олигархической системе. Он утверждает: да, в Украине есть олигархи. Да, они влияют на политику. И да — этого больше не будет", — сказал Зеленский.

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Глава государства также обратился к представителям крупного бизнеса.

"Как акулы бизнеса вы должны иметь сильные ощущения. Удивительно, что вы не чувствуете, что страна изменилась и начинает новую историю. По новым правилам. Даже не так. Просто — по правилам", — отметил Зеленский.

"Вы можете их принять. Быть большим, прозрачным бизнесом при содействии государства, а не за счет государства. Бизнесом, который платит налоги, а не "откаты", который финансирует благотворительные проекты, а не "группку" чиновников, депутатов. Который умножает свой капитал не потому, что делит и отнимает у страны. Всех, кто готов работать так и только так — милости просим. А те, кто не захочет жить и работать по новым и честным правилам игры, — окажется вне игры", — заявил Зеленский.

Президент добавил, что "он не ожидал, что в Украине есть столько экспертов по деолигархизации".

"Если бы мы знали — пригласили бы их к разработке законопроекта. Но, к сожалению, все они почему-то скрывали эти свои знания все предыдущие 30 лет. И ни один из политиков, в том числе самого высокого уровня, никогда не поднимал вопрос олигархов". — сказал глава государства.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский будет ветировать законопроект №4651 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины относительно совершенствования ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления", который приняла Верховная Рада.

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Этот законопроект президент Владимир Зеленский внес в парламент 27 января. При этом данная инициатива прошла нетипичную процедуру: сначала решение об этом принял Совет национальной безопасности и обороны, а затем его ввел в действие Зеленский, рекомендовав, таким образом, самому себе внести проект закона в Раду.

Отметим, что еще 27 ноября 2020 года Зеленский предложил Раде восстановить уголовную ответственность за подачу чиновниками недостоверной информации в электронных декларациях, вернув, в том числе, в качестве максимального наказания лишение свободы до двух лет.

Однако парламент в итоге принял 4 декабря не его, а "компромиссный", как заявлял спикер Дмитрий Разумков, документ. Он был внесен рядом депутатов всего лишь за день до того и принят сразу за основу и в целом. Зеленский подписал закон лишь 23 декабря.

При этом уже 29 декабря он провел заседание СНБО, на котором была одобрена подача президентом нового законопроекта, ужесточающего нормы только что принятого.

 

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