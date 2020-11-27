Зеленский предлагает Раде вернуть уголовную ответственность за недостоверные е-декларации

Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде восстановить уголовную ответственность за подачу чиновниками недостоверной информации в электронных декларациях об имуществе и доходах или неподачу таких деклараций. Соответствующий законопроект №4434 глава государства внес в парламент 27 ноября.

Документом предлагается заменить признанную неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса статьей 366-2 с тем же названием "Декларирование недостоверной информации".

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Согласно ей, умышленное внесение субъектом декларирования недостоверных сведений, если они отличаются от достоверных на сумму от 500 до 2000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (сейчас 1,06-4,24 млн грн), наказывается штрафом от 2500 до 3500 необлагаемых минимумов доходов граждан (42,5-59,5 тысяч грн) или общественными работами на срок от 150 до 240 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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Если отличие составляет более 2000 прожиточных минимумов, предлагается наказывать декларанта штрафом от 3500 до 5000 необлагаемых минимумов (59,5–85 тысяч грн) или общественными работами на срок от 150 до 240 часов или лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Кроме того, Зеленский предлагает ввести в УК и статью 366-3 об умышленной неподаче упомянутых деклараций. За это предусматривается наказание, аналогичное таковому в первой части статьи 366-2.

Документ также предусматривает повышение верхнего порога штрафа за несвоевременную подачу декларации до 500 необлагаемых минимумов (8,5 тысячи грн), минимальный предлагается оставить на уровне 100 минимумов.

Помимо этого, в статье 56 закона о предотвращении коррупции предлагается прописать, что к должностям с ответственным или особо ответственным положением относятся глава Национального агентства по предотвращению коррупции и глава Офиса президента, а также их заместители.

Отметим, что данный законопроект — следствие политического кризиса, возникшего из-за решения Конституционного суда от 27 октября, которым был признан неконституционным ряд положений закона о предотвращении коррупции и уголовной ответственности за недостоверное декларирование.

Президент Владимир Зеленский в ответ на это внес в Раду законопроект о роспуске текущего состава КС и признании его решения по антикоррупционному законодательству ничтожным.

При этом глава государства жестко настаивал на своем варианте необходимого решения Рады, угрожая роспуском парламента, если депутаты его не поддержат. Кроме того, президент допустил и кровопролитный сценарий развития конфликта с КС.

В то же время председатель Рады Дмитрий Разумков и еще 124 депутата внесли другой законопроект — восстанавливающий действие норм законодательства, отмененных КС.

Представитель Зеленского в КС Федор Вениславский констатировал, что решение вопроса пока видится лишь техническим, и в случае повторного обжалования в КС восстановленные нормы все равно будут признаны неконституционными. В то же время, по его словам, шансы на принятие есть у обоих документов.