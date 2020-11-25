Политика 50 минут назад

Зеленский просит Венецианскую комиссию поторопиться с оценкой последствий решения КСУ

Президент просит дать заключение о состоянии антикоррупционного законодательства в Украине

Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента
Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский просит Европейскую комиссию за демократию через право (Венецианскую комиссию) провести оценку конституционной ситуации, сложившейся в Украине вследствие решения Конституционного суда от 27 октября и дать заключение о состоянии антикоррупционного законодательства после его принятия.

Как сообщает пресс-служба главы государства, соответствующее письмо Зеленский направил председателю комиссии Джанни Букиккио.

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"Президент призывает дать заключение по процедуре ускоренного рассмотрения, ввиду крайней необходимости поиска сбалансированного решения для выхода из конституционного кризиса", — сказано в сообщении.

В частности, Зеленский просит дать заключение о принятии решения судьями КС при возможном наличии конфликта интересов, а также о соблюдении КС процедуры рассмотрения дела и принятия решения, в частности относительно его обоснованности и соблюдения пределов конституционного представления.

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Напомним, неделю назад президент провел телефонный разговор с Букиккио, устно попросив его об экспертизе сложившейся правовой ситуации после решения КС, которым тот признал неконстититуционными ряд положений закона о предотвращении коррупции и уголовную ответственность за декларирование чиновниками недостоверной информации о доходах и имуществе.

Отметим, что после принятия этого решения КС Зеленский внес в Раду законопроект о роспуске текущего состава суда и признании самого решения по антикоррупционному законодательству ничтожным. При этом Венецианская комиссия, а также Группа государств по борьбе с коррупцией (GRECO) отреагировали на законопроект Зеленского негативно.

Однако глава государства жестко настаивал на своем варианте необходимого решения Рады, угрожая роспуском парламента, если депутаты его не поддержат. Кроме того, президент допустил и кровопролитный сценарий развития конфликта с КС. В последнее же время он от столь радикальной риторики отошел.

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