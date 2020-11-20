Политика 20 минут назад

Зеленский просит Венецианскую комиссию помочь разрешить кризис из-за решения КСУ

Президент обратился к Джанни Букиккио с просьбой об экспертной оценке

Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента
Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский обратился к Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии) с просьбой об экспертизе для разъяснения, как можно избежать нанесения решением Конституционного суда от 27 октября "необратимого вреда антикоррупционной реформы".

Как говорится в сообщении пресс-службы главы государства, он провел телефонный разговор на эту тему с председателем комиссии Джанни Букиккио.

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Отмечается, что Букиккио согласился, что решение конституционного кризиса требует быстрых действий и должно базироваться на верховенстве права.

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"Нужно выработать механизмы, которые бы навсегда устранили возможность какого-либо влияния на судей КСУ и усовершенствовали процедуры принятия решения судьями. Важно восстановить доверие общества к конституционному судопроизводству. Это доверие пока полностью разрушено. Предлагаю активизировать работу по поиску сбалансированного комплексного решения для быстрого и эффективного решения кризиса", — подчеркнул Зеленский.

Стороны также обсудили насущные потребности в наработке законопроектов по восстановлению наказания за представление недостоверной информации в декларациях чиновников об имуществе и доходах, а также обеспечение полноценной работы Национального антикоррупционного бюро и Нацагентства по предотвращению коррупции.

Отдельно собеседники остановились на проведении комплексной судебной реформы, в том числе на реформировании механизма отбора судей, а также Высшей квалификационной комиссии судей.

При этом они согласились, что комиссия по вопросам правовой реформы должна получить экспертную оценку всех наработок со стороны Венецианской комиссии и Группы государств против коррупции (GRECO).

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Напомним, накануне Зеленский пообещал западным послам, что Артем Сытник останется директором Национального антикоррупционного бюро, несмотря на неконституционность права президента назначать главу НАБУ и неконституционность самого указа о назначении Сытника.

Кроме того, президент заверил иностранных дипломатов, что настаивает на неисполнении другого решения Конституционного суда, принятого 27 октября и касающегося отмены ряда норм антикоррупционного законодательства, о котором он и общался с Букиккио.

Отметим, что после принятия этого решения КС Зеленский внес в Раду законопроект о роспуске текущего состава суда и признании самого решения по антикоррупционному законодательству ничтожным. При этом Венецианская комиссия и GRECO отреагировали на законопроект Зеленского негативно.

Однако глава государства жестко настаивал на своем варианте необходимого решения Рады, угрожая роспуском парламента, если депутаты его не поддержат. Кроме того, президент допустил и кровопролитный сценарий развития конфликта с КС. Однако в последнее время он от столь радикальной риторики отошел.

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