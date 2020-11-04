Богдан о разгоне КСУ: Лечить болезнь расстрелом — это узурпация власти и путь к импичменту

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан отмечает неконституционность инициативы президента Владимира Зеленского о роспуске Конституционного суда после его решения о неконституционности ряда положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовной ответственности за недостоверную информацию в декларациях чиновников. Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

"Я вообще не понимаю, что это такое. Смотрите, я не поддерживаю решение КС. Оно однозначно противоречит логике и оно сомнительное с точки зрения его обоснования. Но лечить болезнь расстрелом — это тоже не вариант. Тот законопроект, который подан, мне кажется, он явно неконституционный. Я сомневаюсь, что Верховная Рада сможет его проголосовать. Что делать в этом случае? Искать способ вернуть статус-кво", — считает экс-глава ОП.

Богдан также опроверг информацию о том, что сам выступал за роспуск КС, когда возглавлял президентский офис.

"Неправда. Нет такой возможности. Смотрите, этот закон, который внес президент, политически правильный, политически я его поддерживаю. Но юридически это называется узурпация власти. Это уголовная статья, а поскольку это преступление еще не закончено — такой закон не принят, то на сегодняшний день это покушение на совершение правового преступления. Это может быть основанием для процедуры импичмента", — подчеркнул он.

Напомним, принятие внесенного Зеленским законопроекта о прекращении полномочий нынешнего состава КС, согласно опросу группы "Рейтинг", поддерживают 57% украинцев.

Накануне комитет Рады по антикоррупционной политике поддержал законопроект №4304, предусматривающий восстановление в прежнем виде электронного декларирования чиновниками доходов и имущества. Его внес спикер Дмитрий Разумков и еще сразу 124 нардепа.

При этом внесенный Зеленским законопроект о роспуске текущего состава КС и признании его решения по антикоррупционному законодательству ничтожным комитет не рассматривал.

В то же время ранее президент, жестко настаивающий именно на своем варианте необходимого решения Рады по этому вопросу, угрожал роспуском парламента, если депутаты его не поддержат. Кроме того, президент допускает и кровопролитный сценарий развития конфликта с КС.