Политика 30 минут назад

В Офисе президента выступили за введение санкций США против украинских судей и олигархов

Советник главы ОП поддержал санкции против украинских судей

Михаил Подоляк. Фото: Facebook-страница Михаил Подоляк. Фото: Facebook-страница
Михаил Подоляк. Фото: Facebook-страница

В Офисе президента считают, что если для сохранения поддержки курса Владимира Зеленского со стороны западных партнеров Украины потребуется введение ими санкций против ряда украинских судей и олигархов, то список таких лиц должен быть составлен немедленно.

Об этом заявил агентству "Интерфакс-Украина" советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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"Практически все наши внешнеполитические партнеры заняли очень четкую позицию по последним инициативам президента Зеленского, который, в свою очередь, категорически против реванша старых непрозрачных форматов. В том же споре с судьями Конституционного суда, которые явно пошли на поводу интересов отдельных политических групп, симпатии всех без исключения западных институтов на стороне Владимира Александровича. Об этом многократно прямо было сказано", — подчеркнул он.

Подоляк при этом обратил внимание на "крайне жесткую" редакционную колонку в американской газете The Washington Post.

"Четко заявлена базовая позиция: западные политические элиты должны максимально поддержать украинского президента и позволить ему удержать курс на прозрачное демократическое украинское государство. Если для этого нужен свой "список Магнитского" для украинских судей и олигархов, то такой санкционный список немедленно должен быть создан", — сказал он.

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Отметим, что под "списком Магнитского" понимается перечень лиц, ответственных, по мнению его составителей, за содержание под стражей, жестокое обращение и смерть в 2009 году российского аудитора Сергея Магнитского, заявившего о схемах масштабного хищения российскими чиновниками и силовиками бюджетных средств через незаконный возврат налогов.

Однако в итоге сам Магнитский был обвинен в пособничестве в уклонении от уплаты налогов и в 2008 году арестован, причем в следствии против него участвовали обвиненные им в коррупции лица.

Смерть Магнитского в следственном изоляторе в ноябре 2009 года вызвала широкий международный резонанс и стала поводом для принятия в 2012 году США и позднее Канадой, Великобританией и странами Балтии персональных санкций против лиц, рассматриваемых в качестве ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права в РФ. Изначальный американский закон предусматривал ограничения для 60 лиц, непосредственно имевшие отношение к делу Магнитского, в частности судей, прокуроров, следователей и налоговиков. Позже его разрешили дополнять чиновниками любых стран.

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Напомним, накануне Зеленский пообещал западным послам, что Артем Сытник останется директором Национального антикоррупционного бюро, несмотря на неконституционность права президента назначать главу НАБУ и неконституционность самого указа о назначении Сытника.

Кроме того, президент заверил иностранных дипломатов, что настаивает на неисполнении другого решения Конституционного суда, принятого 27 октября и касающегося отмены ряда норм антикоррупционного законодательства.

Отметим, что тогда Зеленский внес в Раду законопроект о роспуске текущего состава КС и признании его решения по антикоррупционному законодательству ничтожным. При этом глава государства жестко настаивал на своем варианте необходимого решения Рады, угрожая роспуском парламента, если депутаты его не поддержат. Кроме того, президент допустил и кровопролитный сценарий развития конфликта с КС.

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