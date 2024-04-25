Google Meet разрешил переключаться между устройствами во время звонков без прерывания связи

Корпорация Google выпустила обновление для своего сервиса видеоконференций Google Meet, которое позволит пользователям плавно переходить между различными устройствами во время активного видеовызова, не теряя при этом соединение.

Об этом сообщили в блоге Google.

Теперь пользователи, которые присоединились к видеовстрече в Meet с помощью мобильного телефона или планшета, смогут без помех и перерыва в разговоре перенести вызов на свой ноутбук или компьютер. Для этого достаточно подключиться к той же встрече с другого устройства и выбрать "Переключиться сюда".

Данная возможность позволит пользователям удобно перемещаться во время видеовызовов, не теряя связи и не пропуская важную информацию.

"Например, вы начали встречу с мобильного телефона, а когда подошли к рабочему месту - беспроблемно перешли на компьютер", - говорится в сообщении.

Новое обновление Google Meet с функцией переключения устройств уже доступно всем пользователям Google Workspace и личным аккаунтам Google. Никаких дополнительных настроек от администраторов не требуется.

Данная функция призвана облегчить мобильность и удобство использования видеоконференций в эпоху гибридного и удаленного формата работы.

Напомним, в апреле прошлого года Google Meet получил обновление – теперь он поддерживает видеозвонки в разрешении Full HD, однако это доступно только платным пользователям. Опция доступна в веб-версии Google Meet, а вебкамера должна поддерживать это разрешение.

Кроме того, пользователям понадобится дополнительная пропускная способность для передачи видео в 1080p, и Meet автоматически будет регулировать качество видео, если скорость передачи данных ограничена.

Годом ранее в Google Meet появились автоматические расшифровки звонков. Раньше, чтобы воспользоваться такой функцией, нужно было установить соответствующие программы (например, Otter). Теперь запись и расшифровка вызова встроены в Google Meet.

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