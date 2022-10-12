В Google Meet появились автоматические расшифровки вызовов

Корпорация Google объявила, что добавила автоматические транскрипции встреч в свой сервис видеоконференций Meet. Об этом сообщило издание TechCrunch.

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Раньше, чтобы воспользоваться такой функцией, нужно было установить соответствующие приложения (например, Otter). Теперь запись и расшифровка вызова встроены в Google Meet.

Уточняем, что функция доступна для встреч, проводимых на английском языке. Впоследствии, в 2023 году, появится поддержка на французском, немецком, испанском и португальском языках.

Как работает расшифровка звонков в Google Meet

Функция подразумевает вывод стенограммы в Google документы. Наличие стенограмм позволит предлагать аналитику и другие функции на основе этих записей.

Как отметили в TechCrunch, новая функция будет особенно полезна пользователям, которые во время встреч отвлекаются на что-нибудь другое.

Ранее в Microsoft Teams добавили аналогичную функцию для совещаний на английском. При этом Google уже внедрила функцию преобразования языка в текст в некоторые свои другие сервисы, в частности, в Assistant и Android Recorder.

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