Google запускает бесплатный онлайн-курс для украинских стартаперов

Корпорация Google объявила о запуске бесплатного трехнедельного курса "Startup Academy" для украинских стартаперов. В ходе лекций участники будут учиться развивать стартап и выводить бизнес на украинский и международный рынки, а также узнают, как привлекать инвестиции.

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Об этом сообщает пресс-служба Google.

Курс будет продолжаться с 20 октября по 10 ноября, чтобы присоединиться к нему нужно зарегистрироваться.

Среди лекторов – ответственный за направление Product Management в Projector Institute Никита Артемчук, директор по партнерствам и инновациям в SET University и исполнительный директор в 1991 Accelerator Евгения Клепа, экс-генеральный менеджер Uber Eats Ukraine и исполнительный директор Fint8 Антон Шупик.

Во время курса участники будут делать домашнюю работу и получат фидбек к нему от экспертов. Во время лекций также расскажут о рабочих кейсах и примерах решения актуальных вопросов при запуске стартапа. Участники смогут задавать вопросы экспертам.

Это уже не первая инициатива Google по отношению к украинским стартапам. Ранее в марте компания объявила о создании Google for Startups Ukraine Support Fund – Фонда поддержки Google для стартапов в Украине – в размере 5 миллионов долларов.

Затем компания отобрала 16 украинских стартапов, получивших грант от Google for Startups Ukraine Support Fund. Всего к участию в программе привлечены 33 проекта.

Также сообщается, что украинские стартапы могут подавать заявки на участие в Google for Startups Ukraine Support Fund до 20 сентября.

Источник фото: ua.depositphotos.com