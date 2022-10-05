Google запускає безкоштовний онлайн-курс для українських стартаперів

Корпорація Google оголосила про запуск безкоштовного тритижневого курсу “Startup Academy” для українських стартаперів. Під час лекцій учасники будуть навчатися розвивати стартап і виводити бізнес на український і міжнародний ринки, а також дізнаються, як залучати інвестиції.

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Про це повідомляє пресслужба Google.

Курс триватиме з 20 жовтня до 10 листопада, щоб долучитися до нього потрібно зареєструватися.

Серед лекторів – відповідальний за напрямок Product Management у Projector Institute Микита Артемчук, директорка з партнерств та інновацій у SET University і виконавча директорка у 1991 Accelerator Євгенія Клепа, ексгенеральний менеджер Uber Eats Ukraine і виконавчий директор Fint8 Антон Шупик.

Під час курсу учасники будуть робити домашні завдання та отримають фідбек щодо нього від експертів. Під час лекцій також розкажуть про дієві кейси та приклади вирішення актуальних питань під час запуску стартапу. Зазначимо, що учасники зможуть ставити запитання експертам.

Це вже не перша ініціатива Google відносно українських стартапів. Раніше, у березні, компанія оголосила про створення Google for Startups Ukraine Support Fund – Фонду підтримки Google для стартапів в Україні – в розмірі 5 мільйонів доларів.

Згодом компанія відібрала 16 українських стартапів, що отримали грант від Google for Startups Ukraine Support Fund. Загалом до участі у програмі залучені 33 проєкти.

Також повідомляється, що українські стартапи ще можуть подавати заявки на участь у Google for Startups Ukraine Support Fund до 20 вересня.

Джерело фото: ua.depositphotos.com