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- ІТ та Телеком
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Google виділив грант уже для 33 українських стартапів із фонду на $5 млн
Компанія Google відібрала ще 16 українських стартапів, що отримали грант від Google for Startups Ukraine Support Fund. Загалом до участі у програмі залучені 33 проєкти.
Про це повідомляється у блозі Google Україна.
"У березні ми оголосили про створення Google for Startups Ukraine Support Fund – Фонду підтримки Google для стартапів в Україні – в розмірі 5 мільйонів доларів. Фонд підтримки України, керований Huge Thing, підтримує засновані в Україні технологічні компанії, щоб вони могли продовжувати зміцнювати свою спільноту та створювати основу для післявоєнного економічного відновлення", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що протягом 2022 року стартапи-одержувачі отримають до 100 000 доларів США фінансових інвестицій без власного капіталу, а також кредити Google Cloud, практичну підтримку продуктів Google та технічну підтримку.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Ми оголосили нашу першу групу з 17 одержувачів Фонду підтримки Google для стартапів в Україні у травні. Тепер ми обрали ще 16 стартапів, які приєднаються до Фонду підтримки Google for Startups Ukraine", - повідомили в компанії.
Зазначається, що в Google обрали наступні 16 стартапів:
- AcademyOcean - допомагає компаніям автоматизувати навчання співробітників, клієнтів і партнерів.
- Agrolabs - використовує дані, щоб допомогти фермерам уникнути неврожаю, збільшити врожайність і заощадити час.
- Awesomic - підбирає завдання з дизайну для професійних дизайнерів протягом 24 годин.
- Cardiolyse - дистанційно відстежує стан серця за допомогою штучного інтелекту, щоб надавати персоналізовані звіти, виявлення та прогноз на основі даних.
- Choizy - відео-додаток для профорієнтації для студентів та людей, які бажають змінити професію.
- ComeBack Mobility - допомагає у відновленні та реабілітації користувачів милиць після травм нижніх кінцівок.
- EducateMe - універсальна платформа для віддаленого навчання та створення курсів у реальному часі за лічені хвилини.
- Esper Bionics - створює пристрої для покращення роботи людини, як-от протез руки, що самонавчається.
- GIOS - репетиторська площадка для студентів та вчителів математики.
- Liki24 - робить фармацевтичну продукцію доступнішою для покупців, аптек, виробників і страховиків.
- Masthead Data - цифровий інструмент, який допомагає виявляти та виправляти помилки даних у реальному часі.
- Plai - допомагає командам досягати кращих результатів завдяки управлінню продуктивністю.
- Precoro - розширює можливості компаній, об’єднуючи запитувачів, затверджувачів, менеджерів із закупівель і бухгалтерію в одному керованому просторі.
- Promin Aerospace - демократизація космосу шляхом створення самозагоряючих ракет для доставки корисних вантажів на орбіту швидше за інших.
- Twiso - центр співпраці, який робить записи зустрічей видимими, доступними для пошуку та доступними для всієї команди.
- Zeely - збільшує дохід для малого бізнесу завдяки простим у використанні маркетинговим інструментам.
Також повідомляється, що українські стартапи ще можуть подавати заявки на участь у Google for Startups Ukraine Support Fund до 20 вересня.
Зазначимо, хоча з липня Google запровадив платну передплату на Google Workspace, Міністерство цифрової трансформації домовилося про особливі умови для українського малого та середнього бізнесу.