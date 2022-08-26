Google виділив грант уже для 33 українських стартапів із фонду на $5 млн

Компанія Google відібрала ще 16 українських стартапів, що отримали грант від Google for Startups Ukraine Support Fund. Загалом до участі у програмі залучені 33 проєкти.

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Про це повідомляється у блозі Google Україна.

"У березні ми оголосили про створення Google for Startups Ukraine Support Fund – Фонду підтримки Google для стартапів в Україні – в розмірі 5 мільйонів доларів. Фонд підтримки України, керований Huge Thing, підтримує засновані в Україні технологічні компанії, щоб вони могли продовжувати зміцнювати свою спільноту та створювати основу для післявоєнного економічного відновлення", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що протягом 2022 року стартапи-одержувачі отримають до 100 000 доларів США фінансових інвестицій без власного капіталу, а також кредити Google Cloud, практичну підтримку продуктів Google та технічну підтримку.

"Ми оголосили нашу першу групу з 17 одержувачів Фонду підтримки Google для стартапів в Україні у травні. Тепер ми обрали ще 16 стартапів, які приєднаються до Фонду підтримки Google for Startups Ukraine", - повідомили в компанії.

Зазначається, що в Google обрали наступні 16 стартапів:

AcademyOcean - допомагає компаніям автоматизувати навчання співробітників, клієнтів і партнерів.

Agrolabs - використовує дані, щоб допомогти фермерам уникнути неврожаю, збільшити врожайність і заощадити час.

Awesomic - підбирає завдання з дизайну для професійних дизайнерів протягом 24 годин.

Cardiolyse - дистанційно відстежує стан серця за допомогою штучного інтелекту, щоб надавати персоналізовані звіти, виявлення та прогноз на основі даних.

Choizy - відео-додаток для профорієнтації для студентів та людей, які бажають змінити професію.

ComeBack Mobility - допомагає у відновленні та реабілітації користувачів милиць після травм нижніх кінцівок.

EducateMe - універсальна платформа для віддаленого навчання та створення курсів у реальному часі за лічені хвилини.

Esper Bionics - створює пристрої для покращення роботи людини, як-от протез руки, що самонавчається.

GIOS - репетиторська площадка для студентів та вчителів математики.

Liki24 - робить фармацевтичну продукцію доступнішою для покупців, аптек, виробників і страховиків.

Masthead Data - цифровий інструмент, який допомагає виявляти та виправляти помилки даних у реальному часі.

Plai - допомагає командам досягати кращих результатів завдяки управлінню продуктивністю.

Precoro - розширює можливості компаній, об’єднуючи запитувачів, затверджувачів, менеджерів із закупівель і бухгалтерію в одному керованому просторі.

Promin Aerospace - демократизація космосу шляхом створення самозагоряючих ракет для доставки корисних вантажів на орбіту швидше за інших.

Twiso - центр співпраці, який робить записи зустрічей видимими, доступними для пошуку та доступними для всієї команди.

Zeely - збільшує дохід для малого бізнесу завдяки простим у використанні маркетинговим інструментам.

Також повідомляється, що українські стартапи ще можуть подавати заявки на участь у Google for Startups Ukraine Support Fund до 20 вересня.

Зазначимо, хоча з липня Google запровадив платну передплату на Google Workspace, Міністерство цифрової трансформації домовилося про особливі умови для українського малого та середнього бізнесу.