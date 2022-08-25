Google боротиметься з фейками про українських біженців у ЄС

Наступного тижня дочірня компанія Google Jigsaw розпочне кампанію протидії дезінформації про українських біженців у Польщі, Словаччині та Чехії на основі досліджень психологів із двох британських університетів.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє Reuters.

Співпрацюючи з Jigsaw, психологи з університетів Кембриджа та Брістоля створили 90-секундні ролики, покликані "щепити" людей від шкідливого контенту в соціальних мережах.

Ролики, які будуть показуватися в рекламних слотах на YouTube Google, а також на інших платформах, таких як Twitter, TikTok і Facebook, мають на меті допомогти людям виявляти емоційні маніпуляції та цапів відбувайлів у заголовках новин.

"Якщо ви скажете людям, що є правдою, а що брехнею, багато людей будуть заперечувати... але те, що ви можете передбачити, — це методи, які будуть використані для поширення дезінформації, як у випадку з українською кризою", - пояснив Джон Розенбек, один з авторів дослідження.

Кампанія спрямована на підвищення стійкості до наративів проти біженців у партнерстві з місцевими неурядовими організаціями, фахівцями з перевірки фактів, науковцями та експертами з дезінформації.

Поширення оманливої ​​та фейкової інформації в Сполучених Штатах і Європі через соціальні медіа призвело до того, що уряди різних країн наполягають на прийнятті нових законів для припинення кампаній дезінформації.

"Ми розглядаємо це як пілотний експеримент, тому немає абсолютно жодних причин, щоб цей підхід не можна було застосувати в інших країнах", — сказала Бет Голдберг, керівник відділу досліджень у Jigsaw.

За її словами, Польщу обрали тому, що в ній найбільше українських біженців, а Чехія та Словаччина будуть корисним прикладом для решти Європи.

Зазначається, що акція триватиме один місяць.

Нагадаємо, російські спецслужби використовують дезінформацію, щоб настроїти поляків проти українських біженців, поширюючи наротив про те, що прийом біженців з України є надзвичайно затратним для Польщі, і водночас породжує безліч проблем.