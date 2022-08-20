Росія намагається настроїти поляків проти українських біженців, - польські спецслужби

Російські спецслужби використовують дезінформацію, щоб настроїти поляків проти українських біженців. Про це повідомляє Polskie Radio із посиланням на прес-секретаря міністра спеціальних служб Польщі Станіслава Жаріна.

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"Росіяни намагаються переконати поляків у тому, що прийом біженців з України є надзвичайно затратним для нашої країни, і водночас породжує безліч проблем, що робить всю операцію вкрай безглуздою, а також небезпечною, бо ми не знаємо, кого приймаємо. Наш дах або хто житиме в безпосередній близькості. Ми також відзначаємо повідомлення, адресоване українцям, і воно практично ідентичне. Росія намагається переконати українців у тому, що наша країна є дуже небезпечною для іноземців", - сказав Жарін.

За його словами, польсько-українське зближення торкається російських інтересів, і тому Росія намагається розділити українців та поляків. Ці спроби можна помітити на політичному та соціальному рівні, а також у наших повсякденних міжособистісних стосунках.

Нагадаємо, 77% поляків взяли участь у різних формах підтримки українців і виділили на допомогу українцям, які втекли від військової агресії РФ, до 10 млрд злотих (понад $2 млрд).