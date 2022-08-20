Россия пытается настроить поляков против украинских беженцев, - польские спецслужбы

Российские спецслужбы используют дезинформацию, для того чтобы настроить поляков против украинских беженцев. Об этом сообщает Polskie Radio со ссылкой на пресс-секретаря министра специальных служб Польши Станислава Жарина.

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"Россияне пытаются убедить поляков в том, что прием беженцев из Украины чрезвычайно затратен для нашей страны, и в то же время порождает множество проблем, что делает всю операцию крайне бессмысленной, а также опасной, потому что мы не знаем, кого принимаем. Наша крыша или кто будет жить в непосредственной близости. Мы также отмечаем сообщение, адресованное украинцам, и оно практически идентично. Россия пытается убедить украинцев в том, что наша страна очень опасна для иностранцев", - сказал Жарин.

По его словам, польско-украинское сближение затрагивает российские интересы, и поэтому Россия пытается разделить украинцев и поляков. Эти попытки можно заметить на политическом и социальном уровне, а также в наших повседневных межличностных отношениях.

Напомним, 77% поляков приняли участие в различных формах поддержки украинцев и выделили на помощь убежавшим от военной агрессии РФ украинцам до 10 млрд злотых (более $2 млрд).