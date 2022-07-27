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Поляки потратили на помощь украинским беженцам около $2 млрд
77% поляков приняли участие в различных формах поддержки украинцев и выделили на помощь убежавшим от военной агрессии РФ украинцам до 10 млрд злотых (более $2 млрд).
Об этом сообщает Rzeczpospolita, ссылаясь на данные Польского экономического института.
Издание отмечает, что поляки с первых дней войны были вовлечены в помощь беженцам из Украины. Масштабы этого и его материальную ценность трудно оценить из-за его преимущественно незарегистрированного характера.
Желание помочь украинцам было связано с такими факторами как опыт благотворительной деятельности, прямые контакты с иностранцами (особенно украинцами) до войны, регулярное освещение в СМИ продолжающихся военных действий и судьбы беженцев.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Результаты исследования показали, что 77% поляков приняли участие в разных формах поддержки украинцев – от финансовых и материальных переводов, волонтерской деятельности до предоставления людям своих домов и квартир.
Что касается общей цифры этой помощи, то она стала в 2-3 раза больше, чем расходы поляков на благотворительность за весь 2021 год.
По оценкам института, она составила не менее 5,5 млрд злотых, однако наиболее вероятная фактическая стоимость помощи находится между 9-10 млрд злотых.
Указанная оценка учитывает стоимость средств, переданных беженцам напрямую или путем участия в общественном сборе, а также стоимость вещей и товаров, приобретенных для беженцев, стоимость предлагаемого им жилья и питания, а также стоимость других форм поддержки.
Чаще всего указанный диапазон стоимости выделенного пособия (36%) составляет 100-500 злотых.
Почти половина респондентов (44%) не привлекали никаких финансовых средств или использовали их мало – до 100 злотых, тогда как меньшая группа (20%) выделила значительные средства, превышающие 500 злотых, из которых 8% – более 1000 злотых.
Примечательно, что ориентировочная стоимость общих годовых расходов государственных органов на помощь беженцам составила 15,9 млрд злотых ($3,4 млрд).
Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский в ответ на принятие Польшей закона о помощи украинским беженцам зарегистрировал в Верховной Раде законопроект об особом статусе для поляков в Украине.