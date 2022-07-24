В Польше собрали деньги на Bayraktar для Украины

В Польше собрали уже более 22,7 миллиона злотых (около 5 миллионов долларов, или 180 миллионов гривен) на покупку ударного беспилотника Bayraktar для его последующей передачи Украине.

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Сбор средств на платформе zrzutka.pl инициировал еще 28 июня польский публицист, социолог и литературовед Славомир Сераковский. Планировалось за месяц собрать 22,5 миллиона злотых, однако эта цель была достигнута досрочно.

24 июля на странице сбора средств появилось сообщение, что сбор будет активным еще несколько дней (сейчас осталось четыре дня) для всех, кто не успел пожертвовать средства или же только сейчас об этом узнал.

При этом Сераковский заявлял, что если денег будет собрано недостаточно, они все пойдут на счет помощи Вооруженным силам Украины, открытый в Национальном банке Украины. Если же средств окажется больше необходимого, остаток также будет перечислен туда же.

Напомним, что перед этим в Украине успешно прошел сбор средств на закупку трех "Байрактаров", инициированный Сергеем Притулой. Однако производитель БПЛА - турецкая компания Baykar - 27 июня отказалась принимать собранные 600 миллионов гривен и решила передать три беспилотника бесплатно.

21 июля Притула сообщил, что "Байрактары" эти пока еще не поступили в Украину. При этом он отметил, что о том, на что пойдут сэкономленные таким образом 600 миллионов гривен, пока не говорится "из соображений безопасности", однако это будет сделано через несколько недель.

Ранее же Baykar решила бесплатно передать один беспилотник Литве, граждане которой всего за три дня собрали для этих целей 6 миллионов евро по инициативе местного телеведущего Андрюса Тапинаса.