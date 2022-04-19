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Категория
Общество
Дата публикации

НБУ частично изменил реквизиты для поддержки украинской армии

НБУ частично изменил реквизиты для поддержки украинской армии

Национальный банк Украины сообщил о небольших изменениях в реквизитах, по которым можно совершить благотворительный платеж для поддержки Вооруженных сил Украины и гуманитарной помощи украинцам, пострадавшим от войны с Россией.

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Как уточняют в пресс-службе НБУ, речь идет об изменении номеров счетов для зачисления средств в долларах США.

Теперь нужно указывать такой номер счета (account number):

  • для поддержки Вооруженных сил Украины: 804790258;
  • для гуманитарной помощи: 80 479 02 66.

"Остальные реквизиты остаются неизменными", — отметила пресс-служба регулятора.

В первые дни полномасштабного вторжения НБУ открыл специальный счет для сбора денег в поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Реквизиты для зачисления денег в национальной валюте:

Банк: Национальный банк Украины
МФО 300001
Счет № UA843000010000000047330992708
код ЕГРПОУ 00032106
получатель: Национальный банк.

Реквизиты для зачисления средств в GBP:

SWIFT Code NBU: NBUA UA UX
 Bank of England,   Лондон
 SWIFT Code: BKENGB2L
 Account: 40000982
 Threadneedle Street, London EC2R 8AH, UK
 Зачисление на счет UA84300001000000047330992708

Реквизиты для зачисления средств в EUR:

SWIFT Code NBU: NBUA UA UX
 DEUTSCHE BUNDESBANK,   Франкфурт
 SWIFT Code: MARKDEFF
 Account: 5040040066
 IBAN DE05504000005040040066
 Wilhelm-Epsteinn-Strabe 14, 60431 Франкфурта-Майне,   Германия
 Зачисление на счет UA84300001000000047330992708

Реквизиты для зачисления средств в CHF:

SWIFT Code NBU: NBUA UA UX
 ZURCHER KANTONALBANK, ZURICH
 SWIFT Code: ZKBKCHZZ80A
 Account: 0700-01227572
 IBAN CH32 0070 0070 0012 2757 2
 Josefstrasse 222, 8005 Цюрих, Швейцария
 Зачисление на счет UA84300001000000047330992708

Реквизиты для зачисления средств в AUD:

SWIFT Code NBU: NBUA UA UX
 RESERVE BANK OF AUSTRALIA,   Сидней
 SWIFT Code: RSBKAU2S
 Account: 81753-2
 GPO Box 3947, Sydney NSW 2000, Australia
 Зачисление на счет UA84300001000000047330992708

Реквизиты для зачисления средств в CNY:

SWIFT Code NBU: NBUA UA UX
 STANDARD CHARTERED BANK, Hong Kong
 SWIFT Code:SCBLHKHH
 Account:447-0-946243-6
 GPO Box 21, Hon Kong
 Зачисление на счет UA84300001000000047330992708

Реквизиты для зачисления средств в CAD:

SWIFT Code NBU: NBUA UA UX
 BANK OF MONTREAL, Toronto
 SWIFT Code: BOFMCAM2
 Account: 3144-1044-166
 100 King Street West, 24th Floor, Toronto, Ontario, M5X 1A1, Canada
 Зачисление на счет UA84300001000000047330992708

Реквизиты для зачисления средств в JPY:

SWIFT Code NBU: NBUA UA UX
 MUFG BANK LTD, Tokyo
 SWIFT Code:BOTK JP JT
 Account: 653-0430048
 1-2-3, Nihombashi HONGOKU-CHO, Chuo-ku, Tokyo 1003 -0021
 Зачисление на счет UA843000010000

Автор:
Вита Молодан