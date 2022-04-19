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- Общество
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НБУ частично изменил реквизиты для поддержки украинской армии
Национальный банк Украины сообщил о небольших изменениях в реквизитах, по которым можно совершить благотворительный платеж для поддержки Вооруженных сил Украины и гуманитарной помощи украинцам, пострадавшим от войны с Россией.
Как уточняют в пресс-службе НБУ, речь идет об изменении номеров счетов для зачисления средств в долларах США.
Теперь нужно указывать такой номер счета (account number):
- для поддержки Вооруженных сил Украины: 804790258;
- для гуманитарной помощи: 80 479 02 66.
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В первые дни полномасштабного вторжения НБУ открыл специальный счет для сбора денег в поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Реквизиты для зачисления денег в национальной валюте:
Банк: Национальный банк Украины
МФО 300001
Счет № UA843000010000000047330992708
код ЕГРПОУ 00032106
получатель: Национальный банк.
Реквизиты для зачисления средств в GBP:
SWIFT Code NBU: NBUA UA UX
Bank of England, Лондон
SWIFT Code: BKENGB2L
Account: 40000982
Threadneedle Street, London EC2R 8AH, UK
Зачисление на счет UA84300001000000047330992708
Реквизиты для зачисления средств в EUR:
SWIFT Code NBU: NBUA UA UX
DEUTSCHE BUNDESBANK, Франкфурт
SWIFT Code: MARKDEFF
Account: 5040040066
IBAN DE05504000005040040066
Wilhelm-Epsteinn-Strabe 14, 60431 Франкфурт-на-Майне, Германия
Зачисление на счет UA84300001000000047330992708
Реквизиты для зачисления средств в CHF:
SWIFT Code NBU: NBUA UA UX
ZURCHER KANTONALBANK, ZURICH
SWIFT Code: ZKBKCHZZ80A
Account: 0700-01227572
IBAN CH32 0070 0070 0012 2757 2
Josefstrasse 222, 8005 Цюрих, Швейцария
Зачисление на счет UA84300001000000047330992708
Реквизиты для зачисления средств в AUD:
SWIFT Code NBU: NBUA UA UX
RESERVE BANK OF AUSTRALIA, Сидней
SWIFT Code: RSBKAU2S
Account: 81753-2
GPO Box 3947, Sydney NSW 2000, Australia
Зачисление на счет UA84300001000000047330992708
Реквизиты для зачисления средств в CNY:
SWIFT Code NBU: NBUA UA UX
STANDARD CHARTERED BANK, Hong Kong
SWIFT Code:SCBLHKHH
Account:447-0-946243-6
GPO Box 21, Hon Kong
Зачисление на счет UA84300001000000047330992708
Реквизиты для зачисления средств в CAD:
SWIFT Code NBU: NBUA UA UX
BANK OF MONTREAL, Toronto
SWIFT Code: BOFMCAM2
Account: 3144-1044-166
100 King Street West, 24th Floor, Toronto, Ontario, M5X 1A1, Canada
Зачисление на счет UA84300001000000047330992708
Реквизиты для зачисления средств в JPY:
SWIFT Code NBU: NBUA UA UX
MUFG BANK LTD, Tokyo
SWIFT Code:BOTK JP JT
Account: 653-0430048
1-2-3, Nihombashi HONGOKU-CHO, Chuo-ku, Tokyo 1003 -0021
Зачисление на счет UA843000010000