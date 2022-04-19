НБУ частично изменил реквизиты для поддержки украинской армии

Национальный банк Украины сообщил о небольших изменениях в реквизитах, по которым можно совершить благотворительный платеж для поддержки Вооруженных сил Украины и гуманитарной помощи украинцам, пострадавшим от войны с Россией.

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Как уточняют в пресс-службе НБУ, речь идет об изменении номеров счетов для зачисления средств в долларах США.

Теперь нужно указывать такой номер счета (account number):

для поддержки Вооруженных сил Украины: 804790258;

для гуманитарной помощи: 80 479 02 66.

"Остальные реквизиты остаются неизменными", — отметила пресс-служба регулятора.

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В первые дни полномасштабного вторжения НБУ открыл специальный счет для сбора денег в поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Реквизиты для зачисления денег в национальной валюте:

Банк: Национальный банк Украины

МФО 300001

Счет № UA843000010000000047330992708

код ЕГРПОУ 00032106

получатель: Национальный банк.

Реквизиты для зачисления средств в GBP:

SWIFT Code NBU: NBUA UA UX

Bank of England, Лондон

SWIFT Code: BKENGB2L

Account: 40000982

Threadneedle Street, London EC2R 8AH, UK

Зачисление на счет UA84300001000000047330992708

Реквизиты для зачисления средств в EUR:

SWIFT Code NBU: NBUA UA UX

DEUTSCHE BUNDESBANK, Франкфурт

SWIFT Code: MARKDEFF

Account: 5040040066

IBAN DE05504000005040040066

Wilhelm-Epsteinn-Strabe 14, 60431 Франкфурт-на-Майне, Германия

Зачисление на счет UA84300001000000047330992708

Реквизиты для зачисления средств в CHF:

SWIFT Code NBU: NBUA UA UX

ZURCHER KANTONALBANK, ZURICH

SWIFT Code: ZKBKCHZZ80A

Account: 0700-01227572

IBAN CH32 0070 0070 0012 2757 2

Josefstrasse 222, 8005 Цюрих, Швейцария

Зачисление на счет UA84300001000000047330992708

Реквизиты для зачисления средств в AUD:

SWIFT Code NBU: NBUA UA UX

RESERVE BANK OF AUSTRALIA, Сидней

SWIFT Code: RSBKAU2S

Account: 81753-2

GPO Box 3947, Sydney NSW 2000, Australia

Зачисление на счет UA84300001000000047330992708

Реквизиты для зачисления средств в CNY:

SWIFT Code NBU: NBUA UA UX

STANDARD CHARTERED BANK, Hong Kong

SWIFT Code:SCBLHKHH

Account:447-0-946243-6

GPO Box 21, Hon Kong

Зачисление на счет UA84300001000000047330992708

Реквизиты для зачисления средств в CAD:

SWIFT Code NBU: NBUA UA UX

BANK OF MONTREAL, Toronto

SWIFT Code: BOFMCAM2

Account: 3144-1044-166

100 King Street West, 24th Floor, Toronto, Ontario, M5X 1A1, Canada

Зачисление на счет UA84300001000000047330992708

Реквизиты для зачисления средств в JPY:

SWIFT Code NBU: NBUA UA UX

MUFG BANK LTD, Tokyo

SWIFT Code:BOTK JP JT

Account: 653-0430048

1-2-3, Nihombashi HONGOKU-CHO, Chuo-ku, Tokyo 1003 -0021

Зачисление на счет UA843000010000