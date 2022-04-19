НБУ частково змінив реквізити для підтримки української армії

Національний банк України повідомив про невеликі зміни в реквізитах, за якими можна здійснити благодійний платіж для підтримки Збройних сил України та для гуманітарної допомоги українцям, що постраждали від війни з Росією.

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Як уточнюють в пресслужбі НБУ, мова йде про зміну номерів рахунків для зарахування коштів у доларах США.

Відтепер треба вказувати такий номер рахунку (account number):

для підтримки Збройних сил України: 804790258;

для гуманітарної допомоги: 804790266.

"Решта реквізитів залишаються незмінними", — зазначила пресслужба регулятора.

В перші дні повномасштабного вторгнення НБУ відкрив спеціальний рахунок для збирання грошей на підтримку Збройних сил України (ЗСУ).

Реквізити для зарахування грошей у національній валюті:

Банк: Національний банк України

МФО 300001

Рахунок № UA843000010000000047330992708

код ЄДРПОУ 00032106

отримувач: Національний банк України.

Реквізити для зарахування коштів у GBP:

SWIFT Code NBU: NBUA UA UX

Bank of England, Лондон

SWIFT Code: BKENGB2L

Account: 40000982

Threadneedle Street, London EC2R 8AH, UK

Зарахування на рахунок UA84300001000000047330992708

Реквізити для зарахування коштів у EUR:

SWIFT Code NBU: NBUA UA UX

DEUTSCHE BUNDESBANK, Франкфурт

SWIFT Code: MARKDEFF

Account: 5040040066

IBAN DE05504000005040040066

Wilhelm-Epsteinn-Strabe 14, 60431 Франкфурт-на-Майні, Німеччина

Зарахування на рахунок UA84300001000000047330992708

Реквізити для зарахування коштів у CHF:

SWIFT Code NBU: NBUA UA UX

ZURCHER KANTONALBANK, ZURICH

SWIFT Code: ZKBKCHZZ80A

Account: 0700-01227572

IBAN CH32 0070 0070 0012 2757 2

Josefstrasse 222, 8005 Цюрих, Швейцарія

Зарахування на рахунок UA84300001000000047330992708

Реквізити для зарахування коштів у AUD:

SWIFT Code NBU: NBUA UA UX

RESERVE BANK OF AUSTRALIA, Сідней

SWIFT Code: RSBKAU2S

Account: 81753-2

GPO Box 3947, Sydney NSW 2000, Australia

Зарахування на рахунок UA84300001000000047330992708

Реквізити для зарахування коштів у CNY:

SWIFT Code NBU: NBUA UA UX

STANDARD CHARTERED BANK, Hong Kong

SWIFT Code:SCBLHKHH

Account:447-0-946243-6

GPO Box 21, Hon Kong

Зарахування на рахунок UA84300001000000047330992708

Реквізити для зарахування коштів у CAD:

SWIFT Code NBU: NBUA UA UX

BANK OF MONTREAL, Toronto

SWIFT Code: BOFMCAM2

Account: 3144-1044-166

100 King Street West, 24th Floor, Toronto, Ontario, M5X 1A1, Canada

Зарахування на рахунок UA84300001000000047330992708

Реквізити для зарахування коштів у JPY:

SWIFT Code NBU: NBUA UA UX

MUFG BANK LTD, Tokyo

SWIFT Code:BOTK JP JT

Account: 653-0430048

1-2-3, Nihombashi HONGOKU-CHO, Chuo-ku, Tokyo 1003 -0021

Зарахування на рахунок UA843000010000