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НБУ частково змінив реквізити для підтримки української армії

НБУ частково змінив реквізити для підтримки української армії

Національний банк України повідомив про невеликі зміни в реквізитах, за якими можна здійснити благодійний платіж для підтримки Збройних сил України та для гуманітарної допомоги українцям, що постраждали від війни з Росією.

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Як уточнюють в пресслужбі НБУ, мова йде про зміну номерів рахунків для зарахування коштів у доларах США.

Відтепер треба вказувати такий номер рахунку (account number):

  • для підтримки Збройних сил України: 804790258;
  • для гуманітарної допомоги: 804790266.

"Решта реквізитів залишаються незмінними", — зазначила пресслужба регулятора.

В перші дні повномасштабного вторгнення НБУ відкрив спеціальний рахунок для збирання грошей на підтримку Збройних сил України (ЗСУ).

Реквізити для зарахування грошей у національній валюті:

Банк: Національний банк України
МФО 300001
Рахунок № UA843000010000000047330992708
код ЄДРПОУ 00032106
отримувач: Національний банк України.

Реквізити для зарахування коштів у GBP:

SWIFT Code NBU: NBUA UA UX
Bank of England, Лондон
SWIFT Code: BKENGB2L
Account: 40000982
Threadneedle Street, London EC2R 8AH, UK
Зарахування на рахунок UA84300001000000047330992708

Реквізити для зарахування коштів у EUR:

SWIFT Code NBU: NBUA UA UX
DEUTSCHE BUNDESBANK, Франкфурт
SWIFT Code: MARKDEFF
Account: 5040040066
IBAN DE05504000005040040066
Wilhelm-Epsteinn-Strabe 14, 60431 Франкфурта-Майні, Німеччина
Зарахування на рахунок UA84300001000000047330992708

Реквізити для зарахування коштів у CHF:

SWIFT Code NBU: NBUA UA UX
ZURCHER KANTONALBANK, ZURICH
SWIFT Code: ZKBKCHZZ80A
Account: 0700-01227572
IBAN CH32 0070 0070 0012 2757 2
Josefstrasse 222, 8005 Цюрих, Швейцарія
Зарахування на рахунок UA84300001000000047330992708

Реквізити для зарахування коштів у AUD:

SWIFT Code NBU: NBUA UA UX
RESERVE BANK OF AUSTRALIA, Сідней
SWIFT Code: RSBKAU2S
Account: 81753-2
GPO Box 3947, Sydney NSW 2000, Australia
Зарахування на рахунок UA84300001000000047330992708

Реквізити для зарахування коштів у CNY:

SWIFT Code NBU: NBUA UA UX
STANDARD CHARTERED BANK, Hong Kong
SWIFT Code:SCBLHKHH
Account:447-0-946243-6
GPO Box 21, Hon Kong
Зарахування на рахунок UA84300001000000047330992708

Реквізити для зарахування коштів у CAD:

SWIFT Code NBU: NBUA UA UX
BANK OF MONTREAL, Toronto
SWIFT Code: BOFMCAM2
Account: 3144-1044-166
100 King Street West, 24th Floor, Toronto, Ontario, M5X 1A1, Canada
Зарахування на рахунок UA84300001000000047330992708

Реквізити для зарахування коштів у JPY:

SWIFT Code NBU: NBUA UA UX
MUFG BANK LTD, Tokyo
SWIFT Code:BOTK JP JT
Account: 653-0430048
1-2-3, Nihombashi HONGOKU-CHO, Chuo-ku, Tokyo 1003 -0021
Зарахування на рахунок UA843000010000

Автор:
Віта Молодан