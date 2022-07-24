У Польщі зібрали гроші на Bayraktar для України

У Польщі зібрали вже понад 22,7 мільйона злотих (близько 5 мільйонів доларів, або 180 мільйонів гривень) на купівлю ударного безпілотника Bayraktar для його подальшої передачі Україні.

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Збір коштів на платформі zrzutka.pl ініціював ще 28 червня польський публіцист, соціолог та літературознавець Славомір Сєраковський. Планувалося за місяць зібрати 22,5 мільйона злотих, проте цієї мети було досягнуто достроково.

24 липня на сторінці збору коштів з'явилося повідомлення, що збір буде активним ще кілька днів (зараз залишилося чотири дні) для всіх, хто не встиг пожертвувати кошти або тільки зараз про це дізнався.

При цьому Сєраковський заявляв, що якщо грошей буде зібрано недостатньо, всі вони підуть на рахунок допомоги Збройним силам України, відкритий у Національному банку України. Якщо коштів виявиться більше необхідного, залишок також буде перерахований туди ж.

Нагадаємо, що перед цим в Україні успішно пройшов збір коштів на закупівлю трьох "Байрактарів", ініційований Сергієм Притулою. Проте виробник БПЛА - турецька компанія Baykar - 27 червня відмовилася приймати зібрані 600 мільйонів гривень і вирішила передати три безпілотники безкоштовно.

21 липня Притула повідомив, що "Байрактари" ці поки що не надійшли до України. При цьому він зазначив, що про те, на що підуть зекономлені таким чином 600 мільйонів гривень, поки не говориться "з міркувань безпеки", проте це буде зроблено за кілька тижнів.

Раніше ж Baykar вирішила безкоштовно передати один безпілотник Литві, громадяни якої всього за три дні зібрали для цього 6 мільйонів євро за ініціативою місцевого телеведучого Андрюса Тапінаса.