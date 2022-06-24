Збір на Bayraktar виявив проблеми в системі переказів із картки на карту в Україні

В Україні останні кілька днів спостерігаються складнощі в системі переказів із картки на карту. Збій спровокував збір коштів на турецькі ударні безпілотники Bayraktar, який організував український ведучий та волонтер Сергій Притула разом із блогером Ігорем Лаченковим.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив співзасновник "Monobank" Олег Горохівський у Telegram.

Він зазначив, що останні кілька днів спостерігалися складнощі у "ПриватБанку" та "Ощадбанку" з відправкою переказів на картки Mastercard інших банків.

"Це пов'язано із гарантійними депозитами для покриття таких операцій у платіжних системах. Обсяги операцій після початку війни значно зросли, а відправити валюту на додаткове покриття банки не можуть", - йдеться у повідомленні.

За його словами, останньою краплею став збір на Bayraktar Притули та Лаченкова.

"Саме вони стали тією голкою, яка зламала горб верблюда. І тепер "Приват" та "Ощад" почали регулярно упиратися у 26-годинний ліміт від Mastercard, який встановлюється залежно від величини гарантійного депозиту", - написав Горохівський.

Варто зазначити, що благодійний фонд Сергія Притули 22 червня розпочав масштабний збір коштів на три ударні безпілотники Bayraktar для ЗСУ. Усього потрібно зібрати понад 500 мільйонів гривень. За добу вдалося зібрати 300 мільйонів.