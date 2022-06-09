ПриватБанк запустив програму допомоги українським медзакладам

Державний ПриватБанк відкрив програму "Допомога госпіталям та медустановам України". Усі перераховані гроші будуть спрямовувати на закупівлю медичного обладнання, медикаментів, витратних матеріалів.

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Про це повідомила пресслужба держбанку.

Усі, хто хоче пожертвувати гроші на такі цілі, може перерахувати будь-яку суму через "Приват24". Зробити це можна у розділі "Добро".

Крім того, гроші можна переказати за допомогою банкоматів та терміналів самообслуговування ПриватБанку, вибравши відповідний розділ, або на сайті blago.privatbank.ua. Благодійні внески також приймаються у касах відділень банку.

"Щодня шпиталі та лікарні приймають тисячі поранених українців: військових та цивільних і, найстрашніше – дітей. Щодня мільйони українців та благодійників з-за кордону надсилають кошти, які забезпечують невідкладні потреби цих медустанов", - наголосили в банку, пояснюючи цілі нової програми.

Крім того, Національний банк відкрив спеціальний рахунок для підтримки Збройних сил України. Перерахувати кошти можна як у реквізитах, і з допомогою платіжної картки. Усі гроші йдуть на потреби ЗСУ.