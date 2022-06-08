Сергій Притула оголосив новий аукціон: продадуть картини про російсько-українську війну

Аукціонний будинок "Дукат" за підтримки Благодійного Фонду Сергія Притули проводить аукціон колекції картин сучасних українських художників за мотивами російсько-української війни. 100% виручених коштів буде перераховано на рахунки благодійного фонду для закупівлі 50 БПЛА "Валькірія" українського виробництва.

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Аукціон проходитиме 8-15 червня 2022 року на платформі Аукціонного дому Дукат.

Усі виручені кошти від продажу картин будуть направлені на придбання допомоги військовим на півдні та сході України.

Будь-яка людина (у тому числі представник організації або компанії) може взяти участь у торгах та запропонувати суму, за яку вони готові придбати картину.

Зазначається, що мінімальна оцінена вартість усієї колекції становить 300 тисяч доларів.

Під кожною роботою на сайті вказано стартову ціну торгів.

Увечері 15 червня фінал аукціону пройде у прямому ефірі в соцмережах Сергія Притули та Благодійного Фонду Сергія Притули.

Деякі роботи з колекції було створено за лічені дні на початок повномасштабного вторгнення Росії чи написані у перші дні під впливом трагічних подій.

Так, Владислав Шерешевський закінчив своє полотно "Smoke on the water" за день до потоплення крейсера "Москва". Робота була опублікована автором на його сторінці у Фейсбуці 12 квітня. А вже 13 квітня справжній російський ракетний крейсер "Москва" палав, уражений двома українськими крилатими ракетами "Нептун". Картина також містить стилізований силуетний автопортрет художника, який із захопленням дивиться на корабель, що горить. Робота має підзаголовок: "на вогонь та воду можна дивитися вічно".

Картини залишатимуться у власності тих, хто придбає їх на аукціоні.

Власники картин матимуть ексклюзивне право експонувати ці роботи у майбутньому Музеї Перемоги. Поряд із роботами розміщуватимуться іменні таблички благодійників, які придбали ці полотна та внесли інвестицію у перемогу України.

Аукціонний будинок також ініціює проведення виставок українського мистецтва про війну за кордоном: у Німеччині, Великій Британії, Канаді, США та інших країнах.

За дозволом нових власників вони залучатимуть на виставки картини з колекції аукціону.

Нагадаємо, український гурт Kalush Orchestra, який переміг на музичному конкурсі "Євробачення-2022", 29 травня продав статуетку у вигляді кришталевого мікрофону за 900 тисяч доларів на аукціоні, який проводився благодійним фондом Сергія Притули.