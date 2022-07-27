Поляки витратили на допомогу українським біженцям близько $2 млрд

77% поляків взяли участь у різних формах підтримки українців та виділили на допомогу українцям, які втекли від військової агресії РФ, до 10 млрд злотих (понад $2 млрд).

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Про це повідомляє Rzeczpospolita, посилаючись на дані Польського економічного інституту.

Видання зазначає, що поляки з перших днів війни були залучені до допомоги біженцям з України. Масштаби цієї участі та її матеріальну цінність важко оцінити через її переважно незареєстрований характер.

Бажання допомогти українцям було пов’язане з такими чинниками, як досвід благодійної діяльності, прямі контакти з іноземцями (особливо українцями) до війни, регулярне висвітлення в ЗМІ триваючих військових дій і долі біженців.

Результати дослідження показали, що 77% поляків взяли участь у різних формах підтримки українців – від фінансових та матеріальних переказів, волонтерської діяльності до надання людям своїх будинків та квартир.

Щодо загальної цифри цієї допомоги, то вона стала у 2-3 рази більшою, ніж витрати поляків на благодійність за весь 2021 рік.

За оцінками інституту, вона склала не менше 5,5 млрд злотих, проте найімовірніша фактична вартість допомоги перебуває між 9-10 млрд злотих.

Зазначається, що ця оцінка враховує вартість коштів, переданих біженцям напряму чи шляхом участі у громадському зборі, а також вартість речей та товарів, придбаних для біженців, вартість запропонованого їм житла та харчування, а також вартість інших форм підтримки.

Найчастіше вказаний діапазон вартості виділеної допомоги (36%) становить 100-500 злотих.

Майже половина респондентів (44%) не залучала жодних фінансових коштів або використала їх мало – до 100 злотих, тоді як менша група (20%) виділила значні кошти, що перевищують 500 злотих, з яких 8% – понад 1000 злотих.

Примітно, що орієнтовна вартість загальних річних видатків державних органів на допомогу біженцям, склала 15,9 млрд злотих ($3,4 млрд).

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський у відповідь на ухвалення Польщею закону про допомогу українським біженцям зареєстрував у Верховній Раді законопроект про особливий статус для поляків в Україні.