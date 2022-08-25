Google будет бороться с фейками про украинских беженцев в ЕС

На следующей неделе дочерняя компания Google Jigsaw начнет кампанию по противодействию дезинформации об украинских беженцах в Польше, Словакии и Чехии на основе исследований психологов из двух британских университетов.

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Об этом сообщает Reuters.

Сотрудничая с Jigsaw, психологи из университетов Кембриджа и Бристоля создали 90-секундные ролики, призванные "привить" людей от вредного контента в социальных сетях.

Ролики, которые будут показываться в рекламных слотах на YouTube Google, а также на других платформах, таких как Twitter, TikTok и Facebook, направлены на то, чтобы помочь людям выявлять эмоциональные манипуляции и козлов отпущения в заголовках новостей.

"Если вы скажете людям, что является правдой, а что ложью, многие будут отрицать... но то, что вы можете предсказать, — это методы, которые будут использованы для распространения дезинформации, как в случае с украинским кризисом", - пояснил Джон Розенбек, один из авторов исследования.

Кампания направлена на повышение устойчивости к нарративам против беженцев в партнерстве с местными неправительственными организациями, специалистами по проверке фактов, учеными и экспертами по дезинформации.

Распространение обманчивой и фейковой информации в Соединенных Штатах и ​​Европе через социальные медиа привело к тому, что правительства разных стран настаивают на принятии новых законов для прекращения дезинформационных кампаний.

"Мы рассматриваем это как пилотный эксперимент, поэтому нет абсолютно никаких причин, чтобы этот подход нельзя было применить в других странах", - сказала Бет Голдберг, руководитель отдела исследований Jigsaw.

По ее словам, Польшу избрали потому, что в ней больше всего украинских беженцев, а Чехия и Словакия будут полезным примером для остальной Европы.

Отмечается, что акция будет длиться один месяц.

Напомним, российские спецслужбы используют дезинформацию, чтобы настроить поляков против украинских беженцев, распространяя нарратив о том, что прием беженцев из Украины чрезвычайно затратен для Польши и порождает множество проблем.