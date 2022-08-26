Google выделил грант уже для 33 украинских стартапов из фонда на $5 млн

Компания Google отобрала еще 16 украинских стартапов, получивших грант от Google for Startups Ukraine Support Fund. Всего к участию в программе привлечены 33 проекта.

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Об этом сообщается в блоге Google Украина.

"В марте мы объявили о создании Google for Startups Ukraine Support Fund – Фонда поддержки Google для стартапов в Украине – в размере 5 миллионов долларов. Фонд поддержки Украины, управляемый Huge Thing, поддерживает основанные в Украине технологические компании, чтобы они могли продолжать укреплять свое сообщество и создавать основу для послевоенного экономического обновления", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение 2022 года стартапы получатели получат до 100 000 долларов США финансовых инвестиций без собственного капитала, а также кредиты Google Cloud, практическую поддержку продуктов Google и техническую поддержку.

"Мы объявили нашу первую группу из 17 получателей Фонда поддержки Google для стартапов в Украине в мае. Теперь мы выбрали еще 16 стартапов, которые присоединятся к Фонду поддержки Google for Startups Ukraine", - сообщили в компании.

Отмечается, что в Google выбрали следующие 16 стартапов:

AcademyOcean – помогает компаниям автоматизировать обучение сотрудников, клиентов и партнеров.

Agrolabs – использует данные, чтобы помочь фермерам избежать неурожая, увеличить урожайность и сэкономить время.

Awesomic – подбирает задачи по дизайну для профессиональных дизайнеров в течение 24 часов.

Cardiolyse – дистанционно отслеживает состояние сердца с помощью искусственного интеллекта, чтобы предоставлять персонализированные отчеты, обнаружение и прогноз на основе данных.

Choizy – видео-приложение для профориентации для студентов и людей, желающих изменить профессию.

ComeBack Mobility – помогает в восстановлении и реабилитации пользователей костылей после травм нижних конечностей.

EducateMe – универсальная платформа для удаленного обучения и создания курсов в реальном времени за считанные минуты.

Esper Bionics - создает устройства для улучшения работы человека, таких как протез самообучающейся руки.

GIOS – репетиторская площадка для студентов и учителей математики.

Liki24 – делает фармацевтическую продукцию более доступной для покупателей, аптек, производителей и страховщиков.

Masthead Data – цифровой инструмент, который помогает обнаруживать и исправлять ошибки данных в реальном времени.

Plai – помогает командам достигать лучших результатов благодаря управлению производительностью.

Precoro – расширяет возможности компаний, объединяя запросчиков, отвердителей, менеджеров по закупкам и бухгалтерию в одном управляемом пространстве.

Promin Aerospace – демократизация космоса путем создания самовозгорающихся ракет для доставки полезных грузов на орбиту быстрее других.

Twiso - центр сотрудничества, который делает записи встреч видимыми, доступными для поиска и доступными всей команде.

Zeely – увеличивает доход для малого бизнеса благодаря простым в использовании маркетинговым инструментам.

Также сообщается, что украинские стартапы могут подавать заявки на участие в Google for Startups Ukraine Support Fund до 20 сентября.

Отметим, хотя с июля Google ввел платную подписку на Google Workspace, Министерство цифровой трансформации договорилось об особых условиях для малого и среднего бизнеса.