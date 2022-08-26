- Категория
- IT и Телеком
- Дата публикации
-
Google выделил грант уже для 33 украинских стартапов из фонда на $5 млн
Компания Google отобрала еще 16 украинских стартапов, получивших грант от Google for Startups Ukraine Support Fund. Всего к участию в программе привлечены 33 проекта.
Об этом сообщается в блоге Google Украина.
"В марте мы объявили о создании Google for Startups Ukraine Support Fund – Фонда поддержки Google для стартапов в Украине – в размере 5 миллионов долларов. Фонд поддержки Украины, управляемый Huge Thing, поддерживает основанные в Украине технологические компании, чтобы они могли продолжать укреплять свое сообщество и создавать основу для послевоенного экономического обновления", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение 2022 года стартапы получатели получат до 100 000 долларов США финансовых инвестиций без собственного капитала, а также кредиты Google Cloud, практическую поддержку продуктов Google и техническую поддержку.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Мы объявили нашу первую группу из 17 получателей Фонда поддержки Google для стартапов в Украине в мае. Теперь мы выбрали еще 16 стартапов, которые присоединятся к Фонду поддержки Google for Startups Ukraine", - сообщили в компании.
Отмечается, что в Google выбрали следующие 16 стартапов:
- AcademyOcean – помогает компаниям автоматизировать обучение сотрудников, клиентов и партнеров.
- Agrolabs – использует данные, чтобы помочь фермерам избежать неурожая, увеличить урожайность и сэкономить время.
- Awesomic – подбирает задачи по дизайну для профессиональных дизайнеров в течение 24 часов.
- Cardiolyse – дистанционно отслеживает состояние сердца с помощью искусственного интеллекта, чтобы предоставлять персонализированные отчеты, обнаружение и прогноз на основе данных.
- Choizy – видео-приложение для профориентации для студентов и людей, желающих изменить профессию.
- ComeBack Mobility – помогает в восстановлении и реабилитации пользователей костылей после травм нижних конечностей.
- EducateMe – универсальная платформа для удаленного обучения и создания курсов в реальном времени за считанные минуты.
- Esper Bionics - создает устройства для улучшения работы человека, таких как протез самообучающейся руки.
- GIOS – репетиторская площадка для студентов и учителей математики.
- Liki24 – делает фармацевтическую продукцию более доступной для покупателей, аптек, производителей и страховщиков.
- Masthead Data – цифровой инструмент, который помогает обнаруживать и исправлять ошибки данных в реальном времени.
- Plai – помогает командам достигать лучших результатов благодаря управлению производительностью.
- Precoro – расширяет возможности компаний, объединяя запросчиков, отвердителей, менеджеров по закупкам и бухгалтерию в одном управляемом пространстве.
- Promin Aerospace – демократизация космоса путем создания самовозгорающихся ракет для доставки полезных грузов на орбиту быстрее других.
- Twiso - центр сотрудничества, который делает записи встреч видимыми, доступными для поиска и доступными всей команде.
- Zeely – увеличивает доход для малого бизнеса благодаря простым в использовании маркетинговым инструментам.
Также сообщается, что украинские стартапы могут подавать заявки на участие в Google for Startups Ukraine Support Fund до 20 сентября.
Отметим, хотя с июля Google ввел платную подписку на Google Workspace, Министерство цифровой трансформации договорилось об особых условиях для малого и среднего бизнеса.