Украинские предприниматели будут бесплатно пользоваться корпоративными сервисами Google Workspace

Хотя с июля Google вводит платную подписку на Google Workspace, Министерство цифровой трансформации договорилось об особых условиях для украинского малого и среднего бизнеса.

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Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Так, украинские предприниматели будут безвозмездно пользоваться корпоративной почтой, облачным хранилищем и другими сервисами Google Workspace.

"Хотя с июля Google вводит платную подписку на Google Workspace, мы договорились об особых условиях нашего малого и среднего бизнеса", - отметил министр.

По его словам, до конца полномасштабной войны эти сервисы будут безвозмездными.

"Спасибо Google за регулярную помощь и поддержку Украины. Ранее компания уже предоставила бесплатное использование Google Workspace для украинских педагогов, 43 000 ноутбуков для школ и 15 млн долларов в помощь Украине", - подчеркнул Федоров.

Отметим, что Google начал постепенно сворачивать бизнес в РФ после вторжения российской армии в Украину. Компания поддерживает украинский народ в борьбе против российской агрессии и предоставил Украине уже $55 млн помощи.

Также компания выделила $10 млн на борьбу с фейками о войне России в Украине.

В конце мая ряд российских интернет-провайдеров получили от Google уведомления об отключении серверов, ускоряющих загрузку сервисов компании. Речь идёт о Google Global Cache, а именно о расторжении договоров на их обслуживание, уведомил поисковый гигант.

А российская дочерняя компания американской корпорации Google подала в суд заявление о собственном банкротстве.