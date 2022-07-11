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Украинские предприниматели будут бесплатно пользоваться корпоративными сервисами Google Workspace
Хотя с июля Google вводит платную подписку на Google Workspace, Министерство цифровой трансформации договорилось об особых условиях для украинского малого и среднего бизнеса.
Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Так, украинские предприниматели будут безвозмездно пользоваться корпоративной почтой, облачным хранилищем и другими сервисами Google Workspace.
"Хотя с июля Google вводит платную подписку на Google Workspace, мы договорились об особых условиях нашего малого и среднего бизнеса", - отметил министр.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По его словам, до конца полномасштабной войны эти сервисы будут безвозмездными.
"Спасибо Google за регулярную помощь и поддержку Украины. Ранее компания уже предоставила бесплатное использование Google Workspace для украинских педагогов, 43 000 ноутбуков для школ и 15 млн долларов в помощь Украине", - подчеркнул Федоров.
Отметим, что Google начал постепенно сворачивать бизнес в РФ после вторжения российской армии в Украину. Компания поддерживает украинский народ в борьбе против российской агрессии и предоставил Украине уже $55 млн помощи.
Также компания выделила $10 млн на борьбу с фейками о войне России в Украине.
В конце мая ряд российских интернет-провайдеров получили от Google уведомления об отключении серверов, ускоряющих загрузку сервисов компании. Речь идёт о Google Global Cache, а именно о расторжении договоров на их обслуживание, уведомил поисковый гигант.
А российская дочерняя компания американской корпорации Google подала в суд заявление о собственном банкротстве.