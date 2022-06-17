Российская "дочка" Google объявила о банкротстве

Российская дочерняя компания американской корпорации Google подала в суд заявление о собственном банкротстве. Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на информацию, размещенную в картотеке арбитражных дел.

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В компании объяснили свое решение невозможностью исполнять денежные обязательства, требования о выплате выходных пособий и об выплате зарплат сотрудникам. Еще одна причина — нет возможности выплачивать обязательные платежи в установленный срок.

Отметим, что Google начал постепенно сворачивать бизнес в РФ после вторжения российской армии в Украину. Компания поддерживает украинский народ в борьбе против российской агрессии и предоставил Украине уже $55 млн помощи. Также компания выделила $10 млн на борьбу с фейками о войне России в Украине.

В конце мая ряд российских интернет-провайдеров получили от Google уведомления об отключении серверов, ускоряющих загрузку сервисов компании. Речь идёт о Google Global Cache, а именно о расторжении договоров на их обслуживание, уведомил поисковый гигант.

Ранее в том же месяце Google объявил, что закрывает свой офис в России, так как после ареста банковского счета не может продолжать работу.