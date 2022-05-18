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Google закрывает свой офис в России
Офис Google в России после ареста банковского счета не может продолжать работу При этом Google продолжит предоставлять возможность использования бесплатных сервисов компании для пользователей из РФ.
Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу компании.
"Арест банковского счета Google Россия сделал невозможным функционирование нашего российского офиса, в том числе сохранение сотрудников и оплату труда в России, оплату поставщиков и подрядчиков, а также выполнение других финансовых обязательств", - сказал представитель компании.
При этом Google продолжит предоставлять возможность использования бесплатных сервисов компании для пользователей из РФ, несмотря на намерение российской "дочки" инициировать собственное банкротство. Речь идет о сервисах "Поиск", YouTube, Gmail, "Карты" и Google Play.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Ранее стало известно, что ООО "Гугл", российская структура Google, намерено обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании собственного банкротства. Компания с 22 марта 2022 года "предвидит собственное банкротство и невозможность исполнения денежных обязательств".
Сумма оборотного штрафа в отношении Google выросла более чем на 500 млн рублей за счет назначенного исполнительского сбора. Согласно сведениям банка данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП), помимо оборотного штрафа в 7,2 млрд рублей, компания обязана выплатить 505 534 136 руб.
Таганский суд Москвы в конце декабря 2021 года назначил Google минимальный размер оборотного штрафа в размере 5% от годовой выручки за 2020 год - более 7,2 млрд руб. по искам Роскомнадзора.
Компания была признана виновной по части 5 статьи 13.41 КоАП РФ (повторное правонарушение, связанное с неудалением информации владельцем ресурса в интернете).
Срок добровольной уплаты штрафа истек 19 марта 2022 года. В конце апреля приставы возбудили против компании дело о принудительном взыскании штрафа.
Отметим, Google поддерживает украинский народ в борьбе против российской агрессии и предоставил Украине уже $55 млн помощи. Также компания выделила $10 млн на борьбу с фейками о войне России в Украине.
Также компания Google больше не принимает деньги из Российской Федерации — отключена возможность платежей со всех российских карт.