Google закрывает свой офис в России

Офис Google в России после ареста банковского счета не может продолжать работу При этом Google продолжит предоставлять возможность использования бесплатных сервисов компании для пользователей из РФ.

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Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу компании.

"Арест банковского счета Google Россия сделал невозможным функционирование нашего российского офиса, в том числе сохранение сотрудников и оплату труда в России, оплату поставщиков и подрядчиков, а также выполнение других финансовых обязательств", - сказал представитель компании.

При этом Google продолжит предоставлять возможность использования бесплатных сервисов компании для пользователей из РФ, несмотря на намерение российской "дочки" инициировать собственное банкротство. Речь идет о сервисах "Поиск", YouTube, Gmail, "Карты" и Google Play.

Ранее стало известно, что ООО "Гугл", российская структура Google, намерено обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании собственного банкротства. Компания с 22 марта 2022 года "предвидит собственное банкротство и невозможность исполнения денежных обязательств".

Сумма оборотного штрафа в отношении Google выросла более чем на 500 млн рублей за счет назначенного исполнительского сбора. Согласно сведениям банка данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП), помимо оборотного штрафа в 7,2 млрд рублей, компания обязана выплатить 505 534 136 руб.

Таганский суд Москвы в конце декабря 2021 года назначил Google минимальный размер оборотного штрафа в размере 5% от годовой выручки за 2020 год - более 7,2 млрд руб. по искам Роскомнадзора.

Компания была признана виновной по части 5 статьи 13.41 КоАП РФ (повторное правонарушение, связанное с неудалением информации владельцем ресурса в интернете).

Срок добровольной уплаты штрафа истек 19 марта 2022 года. В конце апреля приставы возбудили против компании дело о принудительном взыскании штрафа.

Отметим, Google поддерживает украинский народ в борьбе против российской агрессии и предоставил Украине уже $55 млн помощи. Также компания выделила $10 млн на борьбу с фейками о войне России в Украине.

Также компания Google больше не принимает деньги из Российской Федерации — отключена возможность платежей со всех российских карт.