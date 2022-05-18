Google закриває свій офіс у Росії

Офіс Google у Росії після арешту банківського рахунку не може продовжувати роботу. При цьому Google продовжить надавати можливість використання безкоштовних сервісів компанії для користувачів із РФ.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляють російські ЗМІ із посиланням на прес-службу компанії.

"Арешт банківського рахунку Google Росія унеможливив функціонування нашого російського офісу, у тому числі збереження співробітників та оплату праці в Росії, оплату постачальників та підрядників, а також виконання інших фінансових зобов'язань", - сказав представник компанії.

При цьому Google продовжить надавати можливість використання безкоштовних сервісів компанії для користувачів із РФ, незважаючи на намір російської "дочки" ініціювати власне банкрутство. Йдеться про сервіси "Пошук", YouTube, Gmail, "Карти" та Google Play.

Раніше стало відомо, що ТОВ Гугл, російська структура Google, має намір звернутися до арбітражного суду із заявою про визнання власного банкрутства. Компанія з 22 березня 2022 року "передбачає власне банкрутство та неможливість виконання грошових зобов'язань".

Сума оборотного штрафу щодо Google зросла більш ніж на 500 млн рублів за рахунок призначеного виконавського збору. Згідно з даними банку даних Федеральної служби судових приставів (ФССП), крім оборотного штрафу в 7,2 млрд рублів, компанія зобов'язана виплатити 505534136 руб.

Таганський суд Москви наприкінці грудня 2021 року призначив Google мінімальний розмір оборотного штрафу в розмірі 5% від річного виторгу за 2020 рік - понад 7,2 млрд руб. за позовами Роскомнагляду.

Компанія була визнана винною за частиною 5 статті 13.41 КоАП РФ (повторне правопорушення, пов'язане із невидаленням інформації власником ресурсу в інтернеті).

Термін добровільної сплати штрафу сплив 19 березня 2022 року. Наприкінці квітня пристави порушили проти компанії справу про примусове стягнення штрафу.

Зазначимо, Google підтримує український народ у боротьбі проти російської агресії та надав Україні вже $55 млн допомоги. Також компанія виділила $10 млн на боротьбу із фейками про війну Росії в Україні.

Також компанія Google більше не приймає гроші з Росії - відключена можливість платежів з усіх російських карт.