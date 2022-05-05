Apple, Microsoft та Google у 2023 році запровадять єдиний стандарт авторизації користувача без паролів

Компанії Apple, Microsoft та Google планують у 2023 році запровадити єдиний стандарт авторизації без паролів на всіх своїх платформах, включаючи мобільні пристрої, комп'ютери та браузери.

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Про це компанії оголосили в четвер, 5 травня, повідомляє відкрита галузева асоціація з питань аутентифікації FIDO Aliance.

Основним елементом у схемі стане смартфон – для входу використовуватиметься відбиток пальця, Face ID або пароль від телефону. За безпеку відповідатиме криптотокен під назвою passkey. Він передаватиметься зі смартфона в місце, куди користувач хоче зайти.

"Платформи цих компаній вже підтримують стандарти FIDO Alliance, щоб забезпечити вхід без пароля на мільярдах провідних у галузі пристроїв. Але попередні реалізації вимагають, щоб користувачі входили на кожен веб-сайт або додаток з кожного пристрою, перш ніж вони можуть використовувати функції без пароля", — йдеться у повідомленні.

Оновлення розширює реалізацію цих платформ, надаючи користувачам дві нові можливості для зручнішого та безпечнішого входу без пароля.

Дозволяє користувачам автоматично отримувати доступ до своїх облікових даних для входу в FIDO (які деякі називають "ключом доступу") на багатьох своїх пристроях, навіть на нових, без необхідності повторної реєстрації кожного облікового запису. Дозволяє користувачам використовувати автентифікацію FIDO на своєму мобільному пристрої для входу в програму або на веб-сайт на сусідньому пристрої незалежно від платформи ОС або браузера. Крім покращення взаємодії з користувачем широка підтримка цього заснованого на стандартах підходу дозволить постачальникам послуг пропонувати облікові дані FIDO без необхідності введення паролів як альтернативний метод входу або відновлення облікового запису.

"Так само, як ми розробляємо наші продукти, щоб вони були інтуїтивно зрозумілими та функціональними, ми розробляємо їх так, щоб вони були конфіденційними та безпечними. Робота з галуззю над створенням нових, більш безпечних методів входу, що забезпечують кращий захист та усувають уразливості паролів, займає центральне місце у нашій прихильності до створення продуктів, що забезпечують максимальну безпеку та прозорість", — зазначив старший директор Apple з маркетингу платформних продуктів Курт Найт.

Нагадаємо, раніше компанія Google припинила приймати гроші з Російської Федерації — відключено можливість платежів з усіх російських карток.