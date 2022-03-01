Apple більше не працює в РФ, Nike припинила онлайн-продаж

Техгігант Apple 1 березня припинив продаж своєї техніки в офіційному онлайн-магазині Росії. Те саме зробила компанія Nike.

Про рішення Apple повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров та видання Reuters.

"Apple припинила продаж своєї техніки в офіційному онлайн-магазині в Росії, дякую, Тім Кук", - написав Федоров у Telegram.

На офіційному сайті Apple у Росії дійсно неможливо замовити техніку. Кнопка для замовлення заблокована. Як стало відомо Reuter та Федорову, Apple взагалі покидає російський ринок.

Що стосується Nike, то бренд спортивного одягу та взуття повідомив на своїй офіційній сторінці в Росії, що зупинив онлайн-продаж.

"В даний час компанія Nike не може гарантувати доставку товарів покупцям в Росію", - йдеться у повідомленні бренду.

Нагадаємо, Федоров попросив генерального директора компанії Apple Тіма Кука припинити постачання продукції до Росії та заблокувати для її мешканців доступ до магазину додатків App Store 26 лютого.

Міністр обґрунтував необхідність таких дій вторгненням Росії до України та попросив Кука підтримки.

Зазначимо, що весь світ став на бік України у війні з Росією та запроваджує численні обмеження, санкції проти РФ. Компанії масово йдуть з російського ринку або зупиняють там свою роботу/співробітництво.

Наприклад, 1 березня стало відомо, що через вторгнення РФ в Україну фінтех-сервіс Wise перестав виконувати грошові перекази в Росію. Пізніше цього ж дня три найбільші компанії у сфері морських контейнерних перевезень з 1 березня призупинили прийом замовлень на перевезення вантажів до Росії та з неї.

До цього міжнародна платіжна система Mastercard заблокувала доступ до своєї системи ряду російських банків через військове вторгнення Росії в Україну.